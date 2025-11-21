Peciva i pite

PITA SA VIŠNJAMA OD HELJDINIH KORA: Recept za zdravu poslasticu

Milena Tomasevic

21. 11. 2025. u 11:18

U svetu gde sve više težimo zdravijim navikama, domaće poslastice dobijaju novi sjaj kroz jednostavne, ali pametne zamene sastojaka. Ova pita sa višnjama i heljdinim korama spaja tradiciju i zdrav pristup ishrani – bez šećera, bez suvišnih kalorija, a puna ukusa i mirisa koji podseća na detinjstvo.

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 1 pakovanje heljdinih kora (500 g)
  • 500–600 g očišćenih višanja
  • 4 kašike smeđeg šećera
  • 60 gr mlevenih badema (ili bademovog brašna)
  • 25 gr kokosovog ulja
  • 100 ml tople vode
  • 1 kašičica arome vanile

Priprema:

Pomešajte toplu vodu sa kokosovim uljem i tečnom aromom vanile. Stavite jednu koru i premažite je ovom mešavinom. Ponovite isti postupak i sa drugom korom. Na treću koru rasporedite četvrtinu višanja. Pospite se jednom kašikom smeđeg šećera i sa dve kašike mlevenih badema. Ivice kora presavijte ka unutra (da višnje ne iscure), zatim uvijte u rolat. Ponovite postupak dok ne potrošite sastojke – treba da dobijete 4 rolata. Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate pre pečenja premažite preostalom mešavinom vode i kokosovog ulja. Pecite oko 20 minuta na 200°C, dok lepo ne porumene.

Uživajte!

