PITA SA VIŠNJAMA OD HELJDINIH KORA: Recept za zdravu poslasticu
U svetu gde sve više težimo zdravijim navikama, domaće poslastice dobijaju novi sjaj kroz jednostavne, ali pametne zamene sastojaka. Ova pita sa višnjama i heljdinim korama spaja tradiciju i zdrav pristup ishrani – bez šećera, bez suvišnih kalorija, a puna ukusa i mirisa koji podseća na detinjstvo.
- 1 pakovanje heljdinih kora (500 g)
- 500–600 g očišćenih višanja
- 4 kašike smeđeg šećera
- 60 gr mlevenih badema (ili bademovog brašna)
- 25 gr kokosovog ulja
- 100 ml tople vode
- 1 kašičica arome vanile
Priprema:
Pomešajte toplu vodu sa kokosovim uljem i tečnom aromom vanile. Stavite jednu koru i premažite je ovom mešavinom. Ponovite isti postupak i sa drugom korom. Na treću koru rasporedite četvrtinu višanja. Pospite se jednom kašikom smeđeg šećera i sa dve kašike mlevenih badema. Ivice kora presavijte ka unutra (da višnje ne iscure), zatim uvijte u rolat. Ponovite postupak dok ne potrošite sastojke – treba da dobijete 4 rolata. Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate pre pečenja premažite preostalom mešavinom vode i kokosovog ulja. Pecite oko 20 minuta na 200°C, dok lepo ne porumene.
Uživajte!
Preporučujemo
RECEPT ZA POSNU KARAMEL TORTU SA KIVIJEM: Spremite se za rapsodiju ukusa (VIDEO)
21. 11. 2025. u 13:00
PARADAJZ ČORBA SA KNEDLAMA: Domaća, aromatična i puna ukusa
21. 11. 2025. u 08:00
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)