PITA SA VIŠNJAMA OD HELJDINIH KORA: Recept za zdravu poslasticu

U svetu gde sve više težimo zdravijim navikama, domaće poslastice dobijaju novi sjaj kroz jednostavne, ali pametne zamene sastojaka. Ova pita sa višnjama i heljdinim korama spaja tradiciju i zdrav pristup ishrani – bez šećera, bez suvišnih kalorija, a puna ukusa i mirisa koji podseća na detinjstvo.

FOTO: Novosti





1 pakovanje heljdinih kora (500 g)

500–600 g očišćenih višanja

4 kašike smeđeg šećera

60 gr mlevenih badema (ili bademovog brašna)

25 gr kokosovog ulja

100 ml tople vode

1 kašičica arome vanile

Priprema:

Pomešajte toplu vodu sa kokosovim uljem i tečnom aromom vanile. Stavite jednu koru i premažite je ovom mešavinom. Ponovite isti postupak i sa drugom korom. Na treću koru rasporedite četvrtinu višanja. Pospite se jednom kašikom smeđeg šećera i sa dve kašike mlevenih badema. Ivice kora presavijte ka unutra (da višnje ne iscure), zatim uvijte u rolat. Ponovite postupak dok ne potrošite sastojke – treba da dobijete 4 rolata. Poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate pre pečenja premažite preostalom mešavinom vode i kokosovog ulja. Pecite oko 20 minuta na 200°C, dok lepo ne porumene.

Uživajte!