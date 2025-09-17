PALAČINKE OD SPANAĆA: Zdrav doručak za samo nekoliko minuta (VIDEO)
LAGANE, mekane i pune vitamina, ove zelene palačinke donose svežinu, a pri tome se pripremaju za svega nekoliko minuta. Savršene su i za decu i za odrasle, bilo da ih služite uz jogurt, sir ili neki lagani namaz!
Sastojci:
- spanać - 90 gr, svež
- jaja - 3 komada
- brašno - 180 g ( kukuruzno i speltino )
- mleko - 100 ml
- maslinovo ulje - 30 ml
- sušeni luk
- 1 kašika bibera
- so
- maslinovo ulje - za prženje
Priprema:
Izblendati spanać i jaja, u to dodati sve ostale sastojke i ispeći palačinke.
Poslužiti uz omiljenu salatu i krem sir.
Prijatno!
