PALAČINKE OD SPANAĆA: Zdrav doručak za samo nekoliko minuta (VIDEO)

Milena Tomasevic

17. 09. 2025. u 07:33

LAGANE, mekane i pune vitamina, ove zelene palačinke donose svežinu, a pri tome se pripremaju za svega nekoliko minuta. Savršene su i za decu i za odrasle, bilo da ih služite uz jogurt, sir ili neki lagani namaz!

ПАЛАЧИНКЕ ОД СПАНАЋА: Здрав доручак за само неколико минута (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Sastojci: 

  • spanać - 90 gr, svež
  • jaja - 3 komada
  • brašno - 180 g ( kukuruzno i speltino )
  • mleko - 100 ml
  • maslinovo ulje - 30 ml
  • sušeni luk
  • 1 kašika bibera
  • so
  • maslinovo ulje - za prženje

Priprema: 

Izblendati spanać i jaja, u to dodati sve ostale sastojke i ispeći palačinke. 

Poslužiti uz omiljenu salatu i krem sir.

Prijatno!

