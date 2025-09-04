HRSKAVI KREKERI OD SIRA: Recept za savršenu grickalicu
Jednostavna i ukusna grickalica koja miriše na domaću kuhinju. Spremaju se brzo, od nekoliko osnovnih sastojaka, a savršeni su kao meze uz jogurt ili kiselo mleko.
Sastojci
- 200 gr pšeničnog brašna (tip 400)
- 100 gr rendanog sivog sira (ili stariji kajmak)
- 50 ml ulja
- 1 kašičica sušenog origana
- 1/2 kašičice soli
- 1/2 kašičice sveže mlevenog bibera
- 1 jaje
- 1–2 kašike hladne vode
Priprema
Suvi sastojci – u većoj činiji pomešaj brašno, rendani sir, origano, so i biber. Vlažni sastojci – ubaci jaje i ulje, pa umesi testo. Ako je suvo, dodaj malo vode. Testo treba da bude mekano i kompaktno. Oblikovanje – zagrej rernu na 180°C. Pravi tanke trake (oko 1 cm širine) i ređaj na pleh obložen papirom za pečenje. Pečenje – stavi u rernu na 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu hrskavi.Serviranje – ostavi da se prohlade i posluži uz jogurt, kiselo mleko ili kao meze.
prijatno!
