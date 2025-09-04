Peciva i pite

HRSKAVI KREKERI OD SIRA: Recept za savršenu grickalicu

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 19:00

Jednostavna i ukusna grickalica koja miriše na domaću kuhinju. Spremaju se brzo, od nekoliko osnovnih sastojaka, a savršeni su kao meze uz jogurt ili kiselo mleko.

ХРСКАВИ КРЕКЕРИ ОД СИРА: Рецепт за савршену грицкалицу

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 200 gr pšeničnog brašna (tip 400)
  • 100 gr rendanog sivog sira (ili stariji kajmak) 
  • 50 ml ulja
  • 1 kašičica sušenog origana 
  • 1/2 kašičice soli 
  • 1/2 kašičice sveže mlevenog bibera 
  • 1 jaje 
  • 1–2 kašike hladne vode 

 Priprema

Suvi sastojci – u većoj činiji pomešaj brašno, rendani sir, origano, so i biber. Vlažni sastojci – ubaci jaje i ulje, pa umesi testo. Ako je suvo, dodaj malo vode. Testo treba da bude mekano i kompaktno. Oblikovanje – zagrej rernu na 180°C. Pravi tanke trake (oko 1 cm širine) i ređaj na pleh obložen papirom za pečenje. Pečenje – stavi u rernu na 15–20 minuta, dok ne porumene i postanu hrskavi.Serviranje – ostavi da se prohlade i posluži uz jogurt, kiselo mleko ili kao meze.

prijatno!

