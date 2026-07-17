Fudbal

KAKVA BRUKA! Šamar Crnogorcima o kome bruji ceo region

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17. 07. 2026. u 09:00

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CRNOGORCI se crvene od stida!

КАКВА БРУКА! Шамар Црногорцима о коме бруји цео регион

The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Ako pogledate spisak zemalja koje nikada nisu imale predstavnika u grupnoj (ligaškoj) fazi nekog evropskog takmičenja videćete imena kao što su Andora, San Marino, ali i Crna Gora. Već godinama unazad naše komšije nikako ne uspevaju da se domogne uspeha koji su ostvarili Gibraltar, Albanija, tzv. Kosovo, pa i Malta.

Ni ove godine situacija nije ništa bolja.  Crnogorski fudbal doživeo je jedan od najtežih evropskih neuspeha poslednjih godina. Mornar, Dečić i Petrovac eliminisani su već u prvom kolu, dok će Sutjeska evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu konferencije nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sutjeska je pružila solidan otpor favorizovanom Kairatu iz Kazahstana. Nikšićani su u gostima poraženi 2:1, golom primljenim u trećem minutu nadoknade, dok su u revanšu dugo bili ravnopravan rival pre nego što je kvalitet gostiju došao do izražaja. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije očekuje ih beloruski Vitebsk.

Mornar je dva puta ispustio prednost protiv Atletika Eskaldes iz Andore. Posle poraza od 2:1 u prvom meču, gotovo identičan scenario viđen je i u revanšu. Barani su vodili, ali su primili dva gola iz penala u samoj završnici i ostali bez evropskog nastavka.

Veliko razočaranje predstavlja eliminacija Dečića od letonske Liepaje. Crnogorski predstavnik nije iskoristio više od 70 minuta sa igračem više u prvom susretu, koji je izgubio 1:0, a ni vođstvo u revanšu nije bilo dovoljno da izbegne novi poraz.

Petrovac nije uspeo da iznenadi litvanski Žalgiris, koji je slavio u oba susreta (3:1 i 2:1). Zapaženu ulogu imao je srpski napadač Nikola Petković sa tri postignuta gola u dvomeču, dok je pobedu u revanšu potvrdio još jedan srpski fudbaler, Nemanja Mihajlović.

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