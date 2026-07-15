TRAMP SE REŠIO UKRAJINE: Objavio mapu sa novim granicama

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je sliku koja zamenjuje mapu Ukrajine Severnom Amerikom. Fotografija je objavljena na društvenoj mreži Trut Soušal.

Trut Soušal Printskrin

Fotografija prikazuje sastanak lidera EU i šefa kijevskog režima, Volodimira Zelenskog, sa šefom Bele kuće 2025. godine.

„Kao rezultat manipulacije fotografijama, pored Trampovog stola pojavila se modifikovana slika mape, na kojoj američka zastava 'pokriva' Venecuelu, Grenland i Kanadu“, primetio je list Ilta-Sanomat.

U originalu, mapa Ukrajine je bila postavljena u kancelariji.

Ranije je američki lider objavio slike na društvenoj mreži Truth Social, verovatno generisane veštačkom inteligencijom. Prva slika prikazuje predsednika kako hoda pored sivog vanzemaljca u lisicama. Druga slika prikazuje Trampa kako sedi u stolici u svemirskom brodu, sa planetom Zemljom i ekranima koji prikazuju pet eksplozija iza njega.

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