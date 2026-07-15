Svet

TRAMP SE REŠIO UKRAJINE: Objavio mapu sa novim granicama

15. 07. 2026. u 11:15

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je sliku koja zamenjuje mapu Ukrajine Severnom Amerikom. Fotografija je objavljena na društvenoj mreži Trut Soušal.

ТРАМП СЕ РЕШИО УКРАЈИНЕ: Објавио мапу са новим границама

Trut Soušal Printskrin

Fotografija prikazuje sastanak lidera EU i šefa kijevskog režima, Volodimira Zelenskog, sa šefom Bele kuće 2025. godine.

„Kao rezultat manipulacije fotografijama, pored Trampovog stola pojavila se modifikovana slika mape, na kojoj američka zastava 'pokriva' Venecuelu, Grenland i Kanadu“, primetio je list Ilta-Sanomat.

U originalu, mapa Ukrajine je bila postavljena u kancelariji.

Ranije je američki lider objavio slike na društvenoj mreži Truth Social, verovatno generisane veštačkom inteligencijom. Prva slika prikazuje predsednika kako hoda pored sivog vanzemaljca u lisicama. Druga slika prikazuje Trampa kako sedi u stolici u svemirskom brodu, sa planetom Zemljom i ekranima koji prikazuju pet eksplozija iza njega.

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