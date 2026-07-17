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OPREZ U SAOBRAĆAJU I SA DOKUMENTACIJOM Astro savet za petak, 17. jul: Tri znaka horoskopa očekuje zarada, a 4 sukobi sa okolinom

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 07. 2026. u 07:00

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MESEC, "zadužen" za naše raspoloženje i opštu dnevnu atmosferu, 17. jula, ulazi u Devicu, znak svakodnevice, posla i zdravlja, gde ga čeka Venera, planeta posla, fokusirajući nas na radne obaveze i zadatke, disciplinu i brigu o zdravlju.

ОПРЕЗ У САОБРАЋАЈУ И СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ Астро савет за петак, 17. јул: Три знака хороскопа очекује зарада, а 4 сукоби са околином

Foto: Depositphotos/fredmantel

Njegov trigon sa asteroidom Hiron u Biku, znaku novca, donosi dobitke preko nekretnina, trgovine, poljoprivrede, hortikulture, ugostiteljstva, ekologije. Ovaj aspekt će najviše osetiti rođeni na početku znaka Bika, Device i Jarca.

Međutim, Mesec pravi i izazovne aspekte sa Uranom i Marsom u Blizancima, znaku komunikacija, čineći promenljive znake (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe) sklone konfliktima, raspravama i svađama sa članovima porodice, emotivnim partnerom, nadređenima, autoritetima...

Aspekti Meseca u Devici (kojom upravlja Merkur, planeta komunikacija i biznisa) sa Uranom i Marsom podstiču nervozu i upozoravaju na opasnost u saobraćaju, ali i na oprez sa dokumentacijom i ugovorima.

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