OPREZ U SAOBRAĆAJU I SA DOKUMENTACIJOM Astro savet za petak, 17. jul: Tri znaka horoskopa očekuje zarada, a 4 sukobi sa okolinom
MESEC, "zadužen" za naše raspoloženje i opštu dnevnu atmosferu, 17. jula, ulazi u Devicu, znak svakodnevice, posla i zdravlja, gde ga čeka Venera, planeta posla, fokusirajući nas na radne obaveze i zadatke, disciplinu i brigu o zdravlju.
Njegov trigon sa asteroidom Hiron u Biku, znaku novca, donosi dobitke preko nekretnina, trgovine, poljoprivrede, hortikulture, ugostiteljstva, ekologije. Ovaj aspekt će najviše osetiti rođeni na početku znaka Bika, Device i Jarca.
Međutim, Mesec pravi i izazovne aspekte sa Uranom i Marsom u Blizancima, znaku komunikacija, čineći promenljive znake (Blizanci, Devica, Strelac, Ribe) sklone konfliktima, raspravama i svađama sa članovima porodice, emotivnim partnerom, nadređenima, autoritetima...
Aspekti Meseca u Devici (kojom upravlja Merkur, planeta komunikacija i biznisa) sa Uranom i Marsom podstiču nervozu i upozoravaju na opasnost u saobraćaju, ali i na oprez sa dokumentacijom i ugovorima.
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