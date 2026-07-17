KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

MALO je svetitelja čiji je život od samog detinjstva bio obeležen događajem koji se i danas prepričava kao jedno od velikih čuda hrišćanske vere. Sveti Andrej Kritski, kojeg Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas, prema crkvenom predanju bio je nem od rođenja, a prve reči izgovorio je tek nakon što se pričestio.