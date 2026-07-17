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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

В.М.

17. 07. 2026. u 07:20

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

KINA SUPERLIGA

13.35 Henan - Cindao Hainu 1 (sa 1.53 na 1.19)

RUMUNSKA SUPERLIGA

17.30 Voluntari - Botošani 1 (sa 2.55 na 2.40)

BUGARSKA PRVA LIGA

18.00 Spartak Varna - CSKA Sofija 1948 2 (sa 1.95 na 1.53)

SLOVENIJA 1 SNL

18.00 Nafta - Koper 2 (sa 1.60 na 1.50)

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