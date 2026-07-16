"SRBI SU BAGRA, BOLESNI SU" Bosanac žestoko isprozivao Srbiju

NEKADAŠNjI fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ ponovo se našao u fokusu javnosti, ovoga puta, izjavom o reprezentativcima Srbije.

MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Gostujući u podkastu Vranješ je dobio zadatak da prokomentariše Dušana Vlahovića, ali je odbio da ga analizira, već je izneo oštre kritike na račun reprezentativca Srbije.

- Izvini, uz dužno poštovanje, Srbin sam, ali neću da komentarišem srpske reprezentativce. Neću da komentarišem uopšte. To je jedna bagra, brate! Ja da sam selektor, a ovaj selektor da ima i malo karaktera, posebno sada oko poslednjeg okupljanja, kada niko nije hteo da dođe – ili daj otkaz ili nikada više nikoga ne pozivaj - rekao je Vranješ.

Nekadašnji defanzivac potom se osvrnuo na razloge koji su se pominjali kao opravdanja za izostanke pojedinih fudbalera sa reprezentativnog okupljanja.

- Ovaj ima svadbu, ovaj je otišao na odmor, ovom je bila teška sezona... Brate, nikada nikoga više ne bih pozvao! Po cenu života. Ubijte me slobodno, jer Srbija je bolesna. Ubijte me, ja nisam više selektor - poručio je Vranješ.

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(B92.net)