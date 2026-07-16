"SRBI SU BAGRA, BOLESNI SU" Bosanac žestoko isprozivao Srbiju
NEKADAŠNjI fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ ponovo se našao u fokusu javnosti, ovoga puta, izjavom o reprezentativcima Srbije.
Gostujući u podkastu Vranješ je dobio zadatak da prokomentariše Dušana Vlahovića, ali je odbio da ga analizira, već je izneo oštre kritike na račun reprezentativca Srbije.
- Izvini, uz dužno poštovanje, Srbin sam, ali neću da komentarišem srpske reprezentativce. Neću da komentarišem uopšte. To je jedna bagra, brate! Ja da sam selektor, a ovaj selektor da ima i malo karaktera, posebno sada oko poslednjeg okupljanja, kada niko nije hteo da dođe – ili daj otkaz ili nikada više nikoga ne pozivaj - rekao je Vranješ.
Nekadašnji defanzivac potom se osvrnuo na razloge koji su se pominjali kao opravdanja za izostanke pojedinih fudbalera sa reprezentativnog okupljanja.
- Ovaj ima svadbu, ovaj je otišao na odmor, ovom je bila teška sezona... Brate, nikada nikoga više ne bih pozvao! Po cenu života. Ubijte me slobodno, jer Srbija je bolesna. Ubijte me, ja nisam više selektor - poručio je Vranješ.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
(B92.net)
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KATASTROFA! Nakon plasmana u finale stigle užasne vesti za Argentinu
16. 07. 2026. u 08:47
A NAKON ŠAMARA! Engleska povukla totalno neočekivan potez
16. 07. 2026. u 10:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
HRABRO ZA NASTAVAK EVROPSKOG SNA: Vojvodina juri gol zaostatka na "Grupama areni"
Vojvodina će ove večeri na "Grupama areni" (20.15) pokušati da nadoknadi gol zaostatka protiv Ferencvaroša i izbori plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski šampion iz prethodnih godina slavio je sa 2:1 u Novom Sadu, pa pred svojim navijačima ima lepu priliku da završi započeti posao i obezbedi dvomeč sa holandskim Tventeom.
16. 07. 2026. u 07:00
KO KAŽE DA SU NEPOBEDIVI! Prvak Evrope šokirao dvostrukog šampiona sveta i ostavio ga bez finala Mundijala! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Španije igraće u finalu Svetskog prvenstva, pošto je savladala selekciju Francuske rezultatom 2:0 (1:0).
14. 07. 2026. u 22:59
VODITELjKA GODINAMA NE SPAVA SA MUŽEM: "To je za mene traumatično!"
VODITELjKA sa suprugom već godinama ne spava u istom krevetu...
14. 07. 2026. u 11:17
Komentari (0)