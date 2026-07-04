PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU KOD DETROITA: Ima mrtvih
DVE osobe su poginule, a jedna je povređena u pucnjavi koja je izbila između dve grupe mladih ljudi u tržnom centru Ferlejn u gradu Dirbornu, u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštila je danas lokalna policija.
Načelnik policije Dirborna Isa Šahin rekao je da incident nije bio nasumični čin nasilja, već da su se dve grupe poznavale i da je sukob počeo nakon njihovog susreta u tržnom centru, preneo je AP.
Prema njegovim rečima, verbalni i fizički obračun prerastao je u pucnjavu, a pripadnici obe grupe su bili naoružani pištoljima.
Jedna osoba je preminula na mestu događaja u tržnom centru, dok je druga podlegla povredama u obližnjoj bolnici.
Policija za sada nije saopštila dodatne informacije o trećoj, ranjenoj osobi.
Pucnjava je izazvala paniku među posetiocima, koji su u velikom broju počeli da beže iz objekta, preneo je AP.
Tokom bekstva, jedna osoba je ispred tržnog centra udarena vozilom, rekao je Šahin.
Nakon pucnjave tržni centar Ferlejn je evakuisan, a policija je saopštila da će objekat ostati zatvoren dok traju uviđaj i istraga.
Tržni centar Ferlejn, koji se nalazi u predgrađu Detroita, ima više od 125 prodavnica i restorana i jedan je od najvećih trgovačkih centara u tom delu američke savezne države.
(Tanjug)
Preporučujemo
Zastava SAD projektovana na Palati Republike u Banjaluci
03. 07. 2026. u 23:18
NALEVO KRUG: Makron objavio da nosač aviona Šarl de Gol odlazi sa Bliskog istoka
03. 07. 2026. u 22:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"
GOŠĆA je iz čista mira postavila neočekivano pitanje...
04. 07. 2026. u 01:24
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)