PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU KOD DETROITA: Ima mrtvih

DVE osobe su poginule, a jedna je povređena u pucnjavi koja je izbila između dve grupe mladih ljudi u tržnom centru Ferlejn u gradu Dirbornu, u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštila je danas lokalna policija.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Načelnik policije Dirborna Isa Šahin rekao je da incident nije bio nasumični čin nasilja, već da su se dve grupe poznavale i da je sukob počeo nakon njihovog susreta u tržnom centru, preneo je AP.

Prema njegovim rečima, verbalni i fizički obračun prerastao je u pucnjavu, a pripadnici obe grupe su bili naoružani pištoljima.

Jedna osoba je preminula na mestu događaja u tržnom centru, dok je druga podlegla povredama u obližnjoj bolnici.

Policija za sada nije saopštila dodatne informacije o trećoj, ranjenoj osobi.

Pucnjava je izazvala paniku među posetiocima, koji su u velikom broju počeli da beže iz objekta, preneo je AP.

Tokom bekstva, jedna osoba je ispred tržnog centra udarena vozilom, rekao je Šahin.



Nakon pucnjave tržni centar Ferlejn je evakuisan, a policija je saopštila da će objekat ostati zatvoren dok traju uviđaj i istraga.

Tržni centar Ferlejn, koji se nalazi u predgrađu Detroita, ima više od 125 prodavnica i restorana i jedan je od najvećih trgovačkih centara u tom delu američke savezne države.



(Tanjug)