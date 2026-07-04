Svet

PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU KOD DETROITA: Ima mrtvih

В.Н.

04. 07. 2026. u 08:09

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DVE osobe su poginule, a jedna je povređena u pucnjavi koja je izbila između dve grupe mladih ljudi u tržnom centru Ferlejn u gradu Dirbornu, u američkoj saveznoj državi Mičigen, saopštila je danas lokalna policija.

ПУЦЊАВА У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ КОД ДЕТРОИТА: Има мртвих

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Načelnik policije Dirborna Isa Šahin rekao je da incident nije bio nasumični čin nasilja, već da su se dve grupe poznavale i da je sukob počeo nakon njihovog susreta u tržnom centru, preneo je AP.

Prema njegovim rečima, verbalni i fizički obračun prerastao je u pucnjavu, a pripadnici obe grupe su bili naoružani pištoljima.

Jedna osoba je preminula na mestu događaja u tržnom centru, dok je druga podlegla povredama u obližnjoj bolnici. 

Policija za sada nije saopštila dodatne informacije o trećoj, ranjenoj osobi.
Pucnjava je izazvala paniku među posetiocima, koji su u velikom broju počeli da beže iz objekta, preneo je AP.

Tokom bekstva, jedna osoba je ispred tržnog centra udarena vozilom, rekao je Šahin.

Policija je privela na razgovor više osoba za koje se veruje da su povezane sa incidentom, ali do sada niko nije zvanično uhapšen.

Nakon pucnjave tržni centar Ferlejn je evakuisan, a policija je saopštila da će objekat ostati zatvoren dok traju uviđaj i istraga.

Tržni centar Ferlejn, koji se nalazi u predgrađu Detroita, ima više od 125 prodavnica i restorana i jedan je od najvećih trgovačkih centara u tom delu američke savezne države.
 

(Tanjug)

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