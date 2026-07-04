PUTIN ČESTITAO TRAMPU DAN NEZAVISNOSTI: ”Rusija i SAD su danas dve najveće nuklearne sile i imaju posebnu odgovornost”

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je američkom lideru Donaldu Trampu 250. godišnjicu nezavisnosti Sjedinjenih Država.

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- Uvaženi gospodine predsedniče, dragi Donald, iskrene čestitke povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država - navodi se u telegramu objavljenom na sajtu Kremlja.

Prema Putinovim rečima, potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti označilo je ne samo početak postojanja američke države, već je predstavljalo i važnu prekretnicu u istoriji sveta.

- Rusija je tada bezuslovno podržala severnoameričke koloniste u njihovoj borbi za slobodu od britanske vlasti - naveo je on.

Rusija i SAD imaju posebnu odgovornost

U telegramu ruskog predsednika se ističe da Rusija i SAD imaju posebnu odgovornost za bezbednost i stabilnost na globalnom nivou.



On je izrazio uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih, ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona, na obostranu korist, u skladu sa interesima ne samo naroda dve države, već i čitave svetske zajednice.

Čestitka i od Lavrova

Čestitku Vašingtonu uputio je i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je istakao da su Rusija i SAD sposobne da pronalaze efikasna rešenja za svetska i regionalna pitanja i grade iskren dijalog.

- Uveren sam da su, kroz izgradnju iskrenog dijaloga u duhu ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i nemešanja u unutrašnje stvari, uz oslanjanje na obostrano uvažavanje ključnih nacionalnih interesa, Rusija i SAD sposobne da postignu značajne rezultate i zajednički pronađu efikasna rešenja za najsloženije globalne i regionalne probleme - navodi se u komentaru na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Lavrov je čestitao američkom narodu 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država, poželevši im mir i blagostanje, kao i da se ispune zaveti iz Deklaracije o nezavisnosti SAD o pravu svakog čoveka na život, slobodu i težnju ka sreći.

(Sputnjik)