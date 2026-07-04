IRAN TUGUJE: U Teheranu počela zvanična ceremonija oproštaja od Alija Hamneja

U Teheranu je danas počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, kojoj prisustvuje veliki broj građana okupljenih u otvorenom molitvenom prostoru džamije Imama Homeinija, prenela je iranska državna agencija IRNA.

Foto: Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima agencije, građani od ranih jutarnjih sati pristižu u kompleks džamije na otvorenom, Velike musale u Teheranu, kako bi odali poslednju počast preminulom vođi, a broj okupljenih povećava iz minuta u minut.

Organizatori su saopštili da su preduzete sve neophodne zdravstvene, medicinske i socijalne mere, jer se očekuje veliki broj ljudi.

Prema saopštenju Štaba za obeležavanje krvavog Vaznesenja velikog ajatolaha Hamneija, ceremonije oproštaja biće održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije Imama Homeinija, dok će telo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak, 9. jula, u svetilištu Imama Reze u Mašhadu, nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali.

Kako se precizira, telo poginulog vođe biće u međuvremenu preneto u sveti grad Kom 7. jula, nakon pogrebne povorke u Teheranu, koja je zakazana za ponedeljak, 6. jul, a posebne ceremonije oproštaja i sahrane predviđene su za 8. jul u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali.

Na kraju će u svetom gradu Mašhadu 9. jula biti održane završne ceremonije u svetilištu Imama Reze.

U Teheranu je juče održana zvanična ceremonija odavanja pošte, kojoj su prisustvovali lideri i zvaničnici različitih zemalja, kao i predstavnici svetskih religija i verskih zajednica.



(Sputnjik)