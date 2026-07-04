IRAN TUGUJE: U Teheranu počela zvanična ceremonija oproštaja od Alija Hamneja
U Teheranu je danas počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, kojoj prisustvuje veliki broj građana okupljenih u otvorenom molitvenom prostoru džamije Imama Homeinija, prenela je iranska državna agencija IRNA.
Prema navodima agencije, građani od ranih jutarnjih sati pristižu u kompleks džamije na otvorenom, Velike musale u Teheranu, kako bi odali poslednju počast preminulom vođi, a broj okupljenih povećava iz minuta u minut.
Organizatori su saopštili da su preduzete sve neophodne zdravstvene, medicinske i socijalne mere, jer se očekuje veliki broj ljudi.
Prema saopštenju Štaba za obeležavanje krvavog Vaznesenja velikog ajatolaha Hamneija, ceremonije oproštaja biće održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije Imama Homeinija, dok će telo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak, 9. jula, u svetilištu Imama Reze u Mašhadu, nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali.
Kako se precizira, telo poginulog vođe biće u međuvremenu preneto u sveti grad Kom 7. jula, nakon pogrebne povorke u Teheranu, koja je zakazana za ponedeljak, 6. jul, a posebne ceremonije oproštaja i sahrane predviđene su za 8. jul u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali.
Na kraju će u svetom gradu Mašhadu 9. jula biti održane završne ceremonije u svetilištu Imama Reze.
U Teheranu je juče održana zvanična ceremonija odavanja pošte, kojoj su prisustvovali lideri i zvaničnici različitih zemalja, kao i predstavnici svetskih religija i verskih zajednica.
(Sputnjik)
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