Svet

IRAN TUGUJE: U Teheranu počela zvanična ceremonija oproštaja od Alija Hamneja

В.Н.

04. 07. 2026. u 08:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U Teheranu je danas počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, kojoj prisustvuje veliki broj građana okupljenih u otvorenom molitvenom prostoru džamije Imama Homeinija, prenela je iranska državna agencija IRNA.

ИРАН ТУГУЈЕ: У Техерану почела званична церемонија опроштаја од Алија Хамнеја

Foto: Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima agencije, građani od ranih jutarnjih sati pristižu u kompleks džamije na otvorenom, Velike musale u Teheranu, kako bi odali poslednju počast preminulom vođi, a broj okupljenih povećava iz minuta u minut.

Organizatori su saopštili da su preduzete sve neophodne zdravstvene, medicinske i socijalne mere, jer se očekuje veliki broj ljudi.

Prema saopštenju Štaba za obeležavanje krvavog Vaznesenja velikog ajatolaha Hamneija, ceremonije oproštaja biće održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije Imama Homeinija, dok će telo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak, 9. jula, u svetilištu Imama Reze u Mašhadu, nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali.

Kako se precizira, telo poginulog vođe biće u međuvremenu preneto u sveti grad Kom 7. jula, nakon pogrebne povorke u Teheranu, koja je zakazana za ponedeljak, 6. jul, a posebne ceremonije oproštaja i sahrane predviđene su za 8. jul u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali.

Na kraju će u svetom gradu Mašhadu 9. jula biti održane završne ceremonije u svetilištu Imama Reze.

U Teheranu je juče održana zvanična ceremonija odavanja pošte, kojoj su prisustvovali lideri i zvaničnici različitih zemalja, kao i predstavnici svetskih religija i verskih zajednica.
 

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke