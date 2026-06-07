SMRTONOSAN RUSKI NAPAD: Pogođeno skladište nuklearnog goriva u Kijevu
RUSKI dron pogodio je tokom noći objekat Centralizovanog skladišta istrošenog nuklearnog goriva (CSSF) u Kijevskoj oblasti, pri čemu je delimično oštećena zgrada za prijem kontejnera, saopštila je ukrajinska državna energetska kompanija Energoatom.
Prema navodima kompanije, u objektu u trenutku napada nije bilo skladištenog istrošenog nuklearnog goriva, preneo je Ukrinform. Napad se dogodio oko 2.10 časova, a požar koji je zahvatio površinu od oko 40 kvadratnih metara brzo je lokalizovan i ugašen.
U incidentu nije bilo povređenih, a nadležni navode da je radioaktivni nivo na lokaciji ostao u granicama normale. Energoatom je saopštio da je pogođena zgrada za prijem kontejnera delimično uništena, dok se situacija na lokaciji i dalje prati u saradnji sa državnim službama.
U saopštenju kompanije se navodi da napad predstavlja "opasnost po nuklearnu i radijacionu bezbednost", uz ocenu da Rusija svojim delovanjem ugrožava međunarodnu bezbednost.
(Tanjug)
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