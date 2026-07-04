"VUČIĆ POKAZAO DA JE NA PRVOM MESTU ČOVEK" Analitičari: Država vodi odgovornu i domaćinsku ekonomsku politiku u interesu građana

NOVI paket ekonomskih i socijalnih mera koji je najavio predsednik Aleksandar Vučić ima za cilj poboljšanje životnog standarda građana Srbije, posebno penzionera, socijalno ugroženih kategorija i porodica sa nižim primanjima. Povodom najavljenih mera, analitičari za „Novosti“ ističu da one predstavljaju nastavak dugoročne politike usmerene ka socijalnoj stabilnosti zemlje i brizi o svim građanima Srbije.

Foto: Novosti

Srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor ekonomskih nauka Zorana Mihajlović izjavila je da Aleksandar Vučić godinama vodi politiku usmerenu na brigu o građanima.

- Vučić je pokazao da je na prvom mestu čovek. I to ne samo sada, on to godinama pokazuje. Da brine o svakom čoveku, mladom, starom, zaposlenom ili onom ko traži posao, majkama, deci koja primaju dečiji dodatak, borcima, svima. Setite se samo programa stanova za mlade, mogućnosti da prvorotkinje ili mame koje su se nedavno porodile kupe nekretninu pod povoljnim uslovima, uz učešće države. Ili mera smanjenja cena u trgovinama. Pa sve do ovih poslednjih mera podrške penzionerima, borcima, svima onima koji imaju niža primanja - rekla je Mihajlovićeva za "Novosti".

Foto: D. Milovanović/ Tanjug (Amir Hamzagić) Dodala je da mere obuhvataju veliki broj građana, uključujući penzionere, borce i socijalno ugrožene porodice.

- Najveći problem sveta danas nisu ratovi već socijalna nejednakost. Predsednik Vučić je već govorio o tome i samo snažne države mogu da se izbore sa rastućim nejednakoetima. Ove mere podrške iznose oko 677 miliona evra, i to će sigurno osetiti oko tri i po miliona ljudi. To govori o snazi naše države i brizi za ljude. Ne samo o penzionerima, već i o borcima, onima koji primaju borački dodatak, ali i o svakom detetu, a imamo 165.979 dece koji primaju dečiji dodatak - kazala je Zorana.

Foto: Tanjug Zorana Mihajlović

Ona je dodala da je posebno značajna vest o smanjenju cena lekova od ključne važnosti za građane, jer će razliku u troškovima preuzeti država, čime se direktno olakšava pristup neophodnoj terapiji.

- Takođe, veoma je važno za celu Srbiju što su naši ekonomski parametri bolji nego što smo mislili, te tako ljudi na isplate neće čekati 90 dana već će isplate biti realizovane mnogo ranije, pre kraja leta - navela je naša sagovornica.

Na kraju je rekla da se u kritikama blokadera često svesno zanemaruju rezultati države i konkretni efekti mera, dok se istovremeno nude površne ocene bez realnih i održivih rešenja.

- Svi koji danas kritikuju predsednika Vučića i državne organe imaju pravo na svoje mišljenje i politički stav, ali je činjenica da se pritom često zanemaruju postignuti rezultati i uloženi rad u prethodnom periodu. Država je u tom procesu pokazala značajne rezultate i posvećenost unapređenju položaja građana, dok se istovremeno stiče utisak da pojedini kritičari nisu imali sličan pristup - ni u pogledu konkretnih rešenja, ni u pogledu brige o ljudima, već su se pre svega vodili sopstvenim interesima - naglasila je Zorana Mihajlović.

Foto: Sasa Đorđevic/AFP/Profimedia Analitičar i diplomirani ekonomista Slobodan Josipović rekao je da su mere koje je donela Republika Srbija, a koje se odnose na pomoć socijalno ugroženim stanovnicima i penzionerima, "zasnovane su na realnim osnovama".

- U prvom kvartalu 2026. godine Srbija je ostvarila privredni rast veći od planiranog - 3,2 odsto. Ako se setimo prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Americi, oni su projektovali privredni rast Srbije od 2,8 odsto za 2026. godinu. Kao što ste videli na obrazlaganju predloženih mera, predsednik Vučić je rekao da će biti značajno povećanje plata i penzija krajem godine ako privredni rast Srbije bude iznad 3%. Sa ovim merama koje vlada Srbije predložila, a koje je inicirao predsednik, Srbija ima ozbiljne izglede da postigne privredni rast koji će biti iznad 3%, zato što će davanjem novca građanima biti podstaknuta potrošnja, jer će postojati veća tražnja od strane tih građana kako bi dobijeni novac utrošili za svoje lične potrebe. Time se podstiče da proizvodnja proizvoda roba i usluga bude veća, a time i veći bruto domaći proizvod, što svakako utiče i na privredni rast. Dakle, ako nam je MMF dao projekciju privrednog rasta od 2,8 odsto, sa ovim merama, a imajući u vidu podatke da se uglavnom većina infrastrukturnih objekata vezanih za Ekspo 2027. godine završava krajem ove godine, znači da će bruto domaći proizvod biti mnogo veći nego što smo ga i mi sami planirali, pa i veći od onog što nam je projektovao MMF. Tako da je Srbija svoj privredni rast i pomoć koju će dobiti građani zasnovala na realnim osnovama - izjavio je Josipović.

Foto: privatna arhiva Slobodan Josipović

On je rekao da su mere usmerene ka najugroženijim kategorijama stanovništva i da će, osim što će olakšati život građanima, podstaći potrošnju i privredni rast.

- Što se tiče pojedinačnih pomoći, videli ste, na primer, da će svako dete koje ima dečji dodatak dobiti po 20.000 dinara. To vam je ukupno 82.000 porodica, znači oko 164.000 dece. I te mere će biti realizovane krajem avgusta ili početkom septembra. Baš u pravo vreme, jer tada deca kreću u školu, što će značiti i njihovim roditeljima. Potom, videli ste pomoć koju dobijaju penzioneri, od onih sa najnižim primanjima, koji će dobiti najveću pomoć, do onih sa višim primanjima. To, otprilike, stiže krajem leta, kad oni treba da spremaju zimnicu, da se snabdevaju za grejanje, ili da planiraju odmor u Srbiji pomoću vaučera. Znači, rukovodstvo Srbije osluškuje potrebe svojih građana i u skladu sa tim deluje. A opet ponavljam ono s početka - sav taj novac će biti utrošen u Republici Srbiji i to će postaći novu proizvodnju i novi privredni rast - ocenio je Josipović.

U pogledu mera za penzionere, Josipović je rekao da smanjenje troškova lekova u praksi znači poboljšanje njihovog materijalnog položaja.

- I ovo smanjenje cene lekova, to vam je faktički realno povećanje penzija. Jer će građani tim novcem uštedeti i taj novac će moći da usmere na neke druge lične potrebe. A videli ste da je predsednik najavio da će povećanje penzija koje je planirano za 1. januar 2027. godine biti možda i pre kraja godine, znači negde u decembru 2026. Naši građani zaista ne moraju da brinu, jer predsednik Aleksandar Vučić vodi računa o njihovim potrebama u skladu s politikom koju odgovorno vodi sa njegovim timom - istakao je Josipović.

Naš sagovornik je podvukao i da najavljene mere neće izazvati inflatorne pritiske, jer će veća tražnja podstaći i rast ponude, uz uravnotežavanje tržišta. Naveo je da su mere zasnovane na stabilnim ekonomskim osnovama, uz pozitivne makroekonomske pokazatelje i ocene međunarodnih finansijskih institucija.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić - Želeo bih da naglasim da najavljene mere neće podstaknuti inflaciju jer će veća tražnja stvoriti veću ponudu, tj. više će se proizvoditi, te će ponuda i potražnja biti ujednačene, uravnotežene. Ove mere su zasnovane na realnim osnovama, jer je privredni rast u prvom kvartalu veći od planiranog. Ne treba zaboraviti da je Srbija četvrta država u Evropi po privrednom rastu u prvom kvartalu godine, pa imamo realne osnove za povećanja. I sva povećanja koja su prethodila ovim merama koje je vlada Srbije donela pozitivno su ocenjena od strane MMF-a. I jako je dobro što Srbija ima saradnju s takvim svetskim finansijskim institucijama i što radimo u skladu sa njima. Ja očekujem da će i ove mere Međunarodni monetarni fond podržati - izjavio je Josipović.

Na kraju je dodao da je ovakav model pomoći socijalno-ekonomski najefikasniji.

- On pokriva sve kategorije stanovništva koji imaju niža prosečna primanja. Ovim merama pokriva se taj neki jaz između bogatih i siromašnih i pokušava da se pravedno rasporedi ono što je država postigla kao rezultat. Nema razloga da bilo ko bude nezadovoljan. Iznad tri miliona građana će ovim merama biti obuhvaćeno. Od toga je milion i 600 hiljada penzionera. Država je pokazala da brine o najugroženijima - mišljenja je Josipović.

Foto: vucic.rs

Direktor "Borbe", analitičar i master ekonomista, Andrija Jorgić ocenio je da mere koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavljaju deo programa podrške građanima i doprinose poboljšanju životnog standarda kroz snižavanje cena i rasterećenje kućnih budžeta.

- Mere koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić obuhvataju program ekonomske podrške građanima, u okviru kojeg je predviđeno i ograničenje trgovačkih marži. Ova mera će doprineti smanjenju cena velikog broja osnovnih proizvoda, što će se direktno odraziti na svakodnevne troškove građana i značajno olakšati kućne budžete. Očekuje se da će sniženje cena obuhvatiti hiljade proizvoda, čime se dodatno jača dostupnost osnovnih životnih namirnica i unapređuje ukupni standard stanovništva u Srbiji - rekao je Jorgić.

Foto: privatna arhiva Andrija Jorgić

On je dodao da je važno da penzioneri kroz rast najnižih penzija osete veću socijalnu sigurnost, kao i da je posebno značajna podrška u delu dostupnijih lekova i rasterećenja njihovih troškova.

- Jako je važno da naši najstariji sugrađani, pre svega penzioneri, osete poboljšanje kroz rast najnižih penzija, kako bi bili ekonomski i socijalno sigurniji i mogli da obezbede osnovne životne potrebe. Posebno je važno da imaju pristup neophodnim lekovima, na čije troškove značajno utiču svakodnevna izdvajanja, zbog čega će država ovom segmentu posvetiti dodatnu pažnju i podršku - kazao je Jorgić.

Govoreći o merama, Jorgić je ocenio da one ne ugrožavaju fiskalnu stabilnost i pokazuju odgovornu ekonomsku politiku uz podršku građanima.

- Paket mera vredan više od 600 miliona evra neće ugroziti fiskalnu stabilnost, naprotiv, on predstavlja dokaz da država vodi odgovornu i domaćinsku ekonomsku politiku, uspevajući da obezbedi sredstva i istovremeno pruži podršku građanima - izjavio je Jorgić.

Na kraju je rekao da ovakve mere dugoročno doprinose unapređenju životnog standarda građana.

- Siguran sam da ovakve mere predstavljaju pravi put ka ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti, jer dugoročno doprinose unapređenju životnog standarda građana. One direktno i pozitivno utiču na svaki kućni budžet, smanjujući pritisak svakodnevnih troškova i obezbeđujući veću finansijsku sigurnost u dužem vremenskom periodu - poentirao je Andrija Jorgić.

Foto: Z.Jovanovic

Politički analitičar i diplomirani pravnik Aleksa Grubešić ocenio je da najavljene mere predstavljaju nastavak odgovorne politike i usmerenost države ka interesima građana i unapređenju njihovog standarda.

- Mere koje je predstavio predsednik Vučić, a koje će biti realizovane krajem leta i u toku jeseni, predstavljaju odraz dugogodišnje odgovorne politike predsednika Vučića, ali i činjenice da Republika Srbija kao država predstavlja pravi servis svojih građana - ono što država i treba da bude. Jedino politika koja pogoduje interesu svakog stanovnika treba da se vodi. U ovom slučaju, jasno se vidi da Republika Srbija, zahvaljujući dugogodišnjem odgovornom vođenju budžetske i finansijske politike, danas ima mogućnost da na održiv način izađe u susret socijalno najugroženijem stanovništvu kroz različite pakete mera podrške. Posebno se to odnosi na penzionere, koji zbog objektivne nemogućnosti da ostvaruju prihode radom ne mogu sami da povećavaju nivo svojih primanja, već se oslanjaju na sistem penzijskog osiguranja zasnovan na doprinosima koje su sami uplaćivali tokom višedecenijskog radnog veka. Takođe se predviđa čitav niz mera, kao što su povoljniji i dostupniji lekovi za najstarije sugrađane, ali i podrška socijalno ugroženim domaćinstvima kroz mere koje se odnose na smanjenje osnovnih životnih troškova. U tom smislu, posebno se izdvajaju mere koje imaju za cilj ublažavanje troškova energetike, kao što su računi za struju i druge komunalne usluge, čime država direktno izlazi u susret građanima i doprinosi poboljšanju njihovog životnog standarda - kazao je Grubešić.

Foto: privatna arhiva Aleksa Grubešić

On je rekao i da se mere finansiraju iz stabilnih budžetskih prihoda, što omogućava njihovu održivu realizaciju i kontinuiranu podršku građanima.

- Važno je naglasiti da se ovakve mere ne finansiraju iz zaduživanja države, što je od ključnog značaja, već iz stabilnih i kontinuiranih budžetskih prihoda. Ti prihodi se pre svega zasnivaju na poreskim davanjima i ukupnom rastu ekonomske aktivnosti, odnosno činjenici da je privreda Republike Srbije u značajno boljem položaju nego ranije, što direktno doprinosi većem prilivu sredstava u republički budžet. Upravo takav ekonomski okvir omogućava da država na odgovoran i održiv način može da isprati i realizuje ovakve mere podrške stanovništvu - apostrofirao je Grubešić.

Istakao je da je ključno to što se država ne zadužuje radi sprovođenja socijalnih mera i paketa podrške, "već se oni finansiraju iz stabilnih, kontinuiranih budžetskih prihoda koji proizilaze iz poreza i ukupne ekonomske aktivnosti".

Foto: N. Živanović

- Tako se pokazuje da se vodi održiva i zdrava ekonomska politika, što omogućava da se sredstva usmeravaju ka onima kojima su najpotrebnija, pre svega socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, penzionerima i licima koja nisu u mogućnosti da samostalno ostvaruju dovoljna primanja - naveo je Grubešić.

Na kraju je podvukao i politiku podsticanja domaćeg turizma kroz sistem vaučera.

- Takva politika omogućava da veliki broj starijih sugrađana poseti banje i turističke destinacije širom Srbije. Ovako se istovremeno podiže kvalitet njihovog života, ali i jača domaći turizam i ukupna unutrašnja potrošnja. Ovakvim pristupom podstiče se cirkulacija kapitala unutar zemlje, umesto njegovog odliva u inostranstvo, što dodatno doprinosi ekonomskoj stabilnosti i razvoju - zaključio je Aleksa Grubešić.

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