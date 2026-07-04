KOLUMBIJA JE U OSMINI FINALA MUNDIJALA! "Kafedžije" nadigrali Ganu i zakazali duel sa Švajcarskom

Fudbaleri Kolumbije pobedili su Ganu sa 1:0 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva i plasirali se u osminu finala.

Foto: AP Photo/Ed Zurga

Kolumbija - Gana (kraj, 1:0)

Fudbaleri Kolumbije od samog starta meča su pokazali više na terenu. Napadali su kao osice od prve minute, a nagrada je stigla u 14. minutu kada je Arijas postigao pogodak. Nastavili su da "melju" rivala, imali nekoliko sjajnih šansi do poluvremena ali se rezultat nije ponovo promenio.

U nastavku su tek stvarali prilike i prilike. Samo je Luis Dijaz postigao pogodak koji je poništen i promašio još 2-3 sto postotne šanse, međutim rezultat od 14. minuta nije menjan.

Kolumbija je ovim trijumfom obezbedila osminu finala Mundijala i meč protiv Švajcarske.

Kraj utakmice!

90+6 Gotova je utakmica. Kolumbija je u osmini finala Mundijala!

81' VELIKA ŠANSA ZA KOLUMBIJU! Devison Sančez je nakon kornera glavom zahvatio loptu a golman Ati Zigi je uz ogromne napore na gol liniji zaustavio loptu.

76' Već treći žuti karton u nastavku za fudbalere Gane. Sada je "požuteo" Seidu.

72' Gotovo ja trominuta pauza za osveženje i igrači i jedne i druge selekcije su se vratili na teren, te je meč nastavljen.

68' Pauza za osveženje upravo kreće.

65' Apsolutna kontrola meča Kolumbije. Gana je totalno bezopasna tokom celog meča.

57' Luis Dijaz je postigao pogodak ali je on poništen zbog ofsajda!

55' Prvi pokušaj u nastavku. Volej je uhvatio Davison Sančez ali je loptu prebacio "preko stadiona".

46' Počelo je drugo poluvreme u Kanzasu!

Kraj prvog poluvremena!

Foto: AP Photo/Ed Zurga

45+6' Kolumbija ima prednost od 1:0 nakon prvih 45. minuta.

42' Sada pokušava i Luis Suarez da duplira prednost ali mu ne uspeva. On je glavom šutirao jako loše i Gana ima gol-aut.

36' Luis Dijaz je loše zahvatio loptu iz sjajne pozicije i Kolumbija ostaje na "samo" 1:0.

27' Nakon pauze za osveženje meč je nastavljen.

24' Sledi trominutna pauza za hidrataciju.

20' Nije daleko bilo da Kolumbija povede sa 2:0. Luis Dijaz je ostao nemarkiran na rubu šesnaesterca i šutirao ali direktno u golmana Gane.

14' GOOOOOOOOOOL! Džon Arijas nakon centaršuta prvi dolazi do lopte i šalje je u mrežu! Kolumbija vodi sa 1:0.

8' Već je selektor Kolumbije morao da napravi prvu promenu. Iz igre je izašao Džon Kordoba zbog povrede primicača a u igru je ušao Luis Suarez.

2' Malo je falilo da Gana već povede sa 1:0! Tomas Parti je sa preko 20 metara ispalio "raketu" ali lopta odlazi tik uz levu stativu.

1' Meč u Kanzasu je upravo počeo!

Sastavi:

Kolumbija: Vargas, Munjos, Sančes, Lukumi, Mohika, Arijas, Lerma, Puerta, Rodriges, Dijas i Kordoba.

Gana: Ati Zigi, Senaja, Lukasen, Opoku, Mensah, Parti, Vilijams, Jirenki, Sibo, Semenjo I Aju.

UOČI MEČA:

Ovaj meč će odlučiti poslednjeg učesnika osmine finala Svetskog prvenstva. Kolumbija je favorit ali to mora da pokaže na terenu. Pobednik ovog duela ićiće na Švajcarsku u narednoj fazi takmičenja.

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