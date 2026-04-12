KAZNE IDU I DO 30 MILIONA: Ova zemlja planira potpuno ukidanje cigareta

NOVA regulativa koja se tiče korisnika cigareta je na dnevnom redu. Prema pripremljenom nacrtu, upotreba duvanskih proizvoda biće ozbiljno ograničena na mnogim mestima u Turskoj, pre svega u javnim ustanovama, obrazovnim i zdravstvenim objektima, prostorima gde borave deca i na otvorenim događajima.

Široka zabrana dolazi za zatvorene i otvorene prostore

Planirano je da se uvede opšta zabrana i u sektoru hrane i pića. Međutim, ograničena upotreba biće moguća u posebnim prostorijama koje ne prelaze 10% ukupne površine objekta, maksimalno 20 kvadratnih metara, koje nisu vidljive spolja i u kojima se ne pruža usluga. U te prostore neće biti dozvoljen ulazak mlađima od 18 godina.

U hotelima će upotreba duvana biti dozvoljena samo u posebno određenim sobama. Takođe, pušenje će biti zabranjeno na vozačevom sedištu i u svim vozilima javnog prevoza, uključujući taksije.

Kontrole će biti pooštrene, kazne strože

U okviru pooštravanja kontrola, "timovi za nadzor duvana" sastavljeni od najmanje dva državna službenika i jednog pripadnika policije, aktivno će raditi na terenu i moći će direktno da izriču kazne.

Za pušenje na zabranjenim mestima predviđena je kazna od 5.000 lira, dok će preduzećima koja ne poštuju pravila biti izrečene novčane kazne počev od 50.000 lira. Za prekršaje u vezi sa prodajom, reklamiranjem i prezentacijom duvanskih proizvoda, kazne će se kretati od 5 miliona do 25 miliona lira, dok će firme koje proizvode nepropisno biti kažnjene sa najmanje 30 miliona lira. U slučaju ponovljenih prekršaja, predviđeno je zatvaranje objekata i oduzimanje dozvola.

Cilj za 2040: Potpuna eliminacija duvana

Nacrt predviđa da se do 2040. godine duvanski proizvodi potpuno uklone sa tržišta. Nakon tog datuma, za proizvodnju i prodaju predviđene su visoke sudske novčane kazne, a za korisnike ozbiljne administrativne sankcije.

Takođe, proširuje se definicija "duvanskog proizvoda" i zabrana će obuhvatiti elektronske cigarete, zagrevane duvanske proizvode i sve sisteme koji sadrže nikotin.

Nova era u prodaji: Zatvoreni ormari i verifikacija godina

Prema izveštaju u Yeni Şafak, i na strani prodaje predviđene su značajne promene. Duvanski proizvodi će se prodavati u zatvorenim ormarima, tako da neće biti vidljivi spolja, a direktan pristup će biti onemogućen. Prodaja će se obavljati putem elektronskih sistema, a verifikacija godina biće obavezna.

Postepene sankcije za nepoštovanje pravila

Sankcije za one koji krše pravila prodaje takođe se pooštravaju. Oni koji prodaju bez dozvole ili nude proizvode protivno pravilima suočiće se sa visokim novčanim kaznama, a u nekim slučajevima biće im oduzete dozvole za prodaju.

Ako se isti prekršaj ponovi u roku od godinu dana, kazne će se postepeno povećavati. Prvi put kazna se udvostručuje, drugi put se utrostručuje. Kod trećeg prekršaja objekat se zatvara na 10 dana, kod četvrtog na 15 dana, a kod petog puta dozvola se potpuno oduzima.

