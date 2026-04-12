PESKOV O MIRU SA UKRAJINOM: Rusija želi trajni mir, a evo kada će on nastupiti
RUSIJA želi trajni mir sa Ukrajinom i on će nastupiti onda kada Rusija obezbedi svoje interese i postigne ciljeve koje je postavila na početku specijalne operacije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruske medije.
- Sada Ukrajinci govore: Rusija ima sve mogućnosti da ne nastavlja napade. I tu je sve veoma jednostavno: na kraju krajeva, mi želimo održivi mir. A održivi mir može da nastupi kada obezbedimo svoje interese i postignemo ciljeve koje smo postavili od samog početka - objasnio je Peskov.
Mirovni pregovori o rešavanju ukrajinskog pitanja nakon dolaska ruske vojske na granicu Donbasa biće „veoma složeni, pedantni i spori“, naglasio je portparol.
Prema njegovim rečima, trenutni teritorijalni sporovi između Rusije i Ukrajine već iznose „nekoliko kilometara“, a kada se ti kilometri oslobode, ruske trupe će stići do administrativnih granica.
- (A posle toga), u svakom slučaju, radiće se o veoma složenim, pedantnim i sporim pregovorima. To će biti dugotrajan proces, tokom kojeg će morati da se utvrde sve nijanse sporazuma - istakao je Peskov.
Govoreći o uskršnjem primirju, Peskov je istakao da je Uskrs sveti praznik i za Ruse i za Ukrajince, tako da je ovo primirje predstavlja humanitarni gest predsednika Rusije Vladimira Putina.
(Sputnjik)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
