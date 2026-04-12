RUSIJA želi trajni mir sa Ukrajinom i on će nastupiti onda kada Rusija obezbedi svoje interese i postigne ciljeve koje je postavila na početku specijalne operacije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruske medije.

Tanjug/AP/Andriy Andriyenko

- Sada Ukrajinci govore: Rusija ima sve mogućnosti da ne nastavlja napade. I tu je sve veoma jednostavno: na kraju krajeva, mi želimo održivi mir. A održivi mir može da nastupi kada obezbedimo svoje interese i postignemo ciljeve koje smo postavili od samog početka - objasnio je Peskov.

Mirovni pregovori o rešavanju ukrajinskog pitanja nakon dolaska ruske vojske na granicu Donbasa biće „veoma složeni, pedantni i spori“, naglasio je portparol.

Prema njegovim rečima, trenutni teritorijalni sporovi između Rusije i Ukrajine već iznose „nekoliko kilometara“, a kada se ti kilometri oslobode, ruske trupe će stići do administrativnih granica.

- (A posle toga), u svakom slučaju, radiće se o veoma složenim, pedantnim i sporim pregovorima. To će biti dugotrajan proces, tokom kojeg će morati da se utvrde sve nijanse sporazuma - istakao je Peskov.

Govoreći o uskršnjem primirju, Peskov je istakao da je Uskrs sveti praznik i za Ruse i za Ukrajince, tako da je ovo primirje predstavlja humanitarni gest predsednika Rusije Vladimira Putina.

(Sputnjik)