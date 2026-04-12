PUTIN RAZGOVARAO SA PEZEŠKIJANOM: Rusija spremna da nastavi da pomaže Iranu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom o situaciji na Bliskom istoku i potvrdio spremnost Moskve da nastavi da doprinosi političko-diplomatskom rešenju krize, saopšteno je iz Kremlja.
- Putin je naglasio spremnost da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da posreduje u naporima za uspostavljanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku - ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.
U tom cilju, kako se navodi, Rusija će nastaviti aktivne kontakte sa svim partnerima u regionu Tokom razgovora, Pezeškijan je izneo ocenu nedavnih pregovora između Irana i SAD održanih u Islamabadu i zahvalio Rusiji na, kako je naveo, principijelnom stavu na međunarodnim forumima i podršci deeskalaciji tenzija.
Takođe je izrazio zahvalnost na humanitarnoj pomoći koju je Rusija pružila iranskom narodu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.
Dvojica lidera razgovarala su i o bilateralnim odnosima i izrazila spremnost za dalje jačanje saradnje Rusije i Irana.
Na kraju razgovora, predsednik Irana uputio je čestitke povodom Uskrsa predsedniku Rusije i pravoslavnim hrišćanima u Rusiji.
(Tanjug)
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
