Svet

PUTIN RAZGOVARAO SA PEZEŠKIJANOM: Rusija spremna da nastavi da pomaže Iranu

Ana Đokić

12. 04. 2026. u 14:46

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom o situaciji na Bliskom istoku i potvrdio spremnost Moskve da nastavi da doprinosi političko-diplomatskom rešenju krize, saopšteno je iz Kremlja.

Foto: Profimedia/Sergei Bobylev/Zuma Press/ Dirgantara/Alamy

- Putin je naglasio spremnost da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da posreduje u naporima za uspostavljanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku - ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.

U tom cilju, kako se navodi, Rusija će nastaviti aktivne kontakte sa svim partnerima u regionu Tokom razgovora, Pezeškijan je izneo ocenu nedavnih pregovora između Irana i SAD održanih u Islamabadu i zahvalio Rusiji na, kako je naveo, principijelnom stavu na međunarodnim forumima i podršci deeskalaciji tenzija.

Takođe je izrazio zahvalnost na humanitarnoj pomoći koju je Rusija pružila iranskom narodu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.

Dvojica lidera razgovarala su i o bilateralnim odnosima i izrazila spremnost za dalje jačanje saradnje Rusije i Irana.

Na kraju razgovora, predsednik Irana uputio je čestitke povodom Uskrsa predsedniku Rusije i pravoslavnim hrišćanima u Rusiji.

(Tanjug)

