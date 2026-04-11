AMERIČKI BRODOVI PROŠLI KROZ ORMUSKI MOREUZ Aksios tvrdi: Taj potez nije bio koordinisan sa Iranom
NEKOLIKO brodova američke mornarice prošlo je danas kroz Ormuski moreuz, objavio je reporter Aksiosa, pozivajući se na američkog zvaničnika.
Reporter je na platformi X preneo navode zvaničnika da taj potez nije bio koordinisan sa Iranom.
Veruje se da je to prvi put da je brod američke mornarice prešao ključni plovni put od početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana 28. februara.
Pored sirove nafte, zatvaranje moreuza takođe je poremetilo isporuku tečnog prirodnog gasa, đubriva i druge ključne robe.
Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu, koji imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, počeli su danas u Islamabadu, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.
Delegaciju SAD predvodi američki potpredsednik Džej Di Vens, a iransku predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
(Tanjug)
"POTPUN I SVEOBUHVATAN KRAJ" Hamas se oglasio povodom pregovora Irana i SAD
TOPAO DOČEK ZA KOMŠIJE: Iranska delegacija kod premijera Pakistana
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
