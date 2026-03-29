UGROŽEN TRAMPOV AVION: Drama na aerodromu, hitno podignuti helikopteri (VIDEO)

NEPOZNATI dron prišao je blizu aviona Er fors van, letelice koju američki predsednik Donald Tramp uobičajeno koristi za putovanja, zbog čega su helikopteri hitno podignuti u vazduh radi istrage.

Zbog incidenta je na aerodromu u Palm Biču privremeno zatvoren vazdušni prostor, prenose navodi koji kruže društvenim mrežama.

Prema snimku koji se ubrzano širi internetom, bezbednosne službe reagovale su odmah nakon što se neidentifikovana bespilotna letelica približila području u kojem se nalazio predsednički avion. Incident je izazvao pažnju javnosti zbog mogućih bezbednosnih posledica i pitanja kako je dron uspeo da se približi tako osetljivoj zoni.

Helikopteri podignuti zbog istrage, vazdušni prostor zatvoren

Kako se navodi, nakon pojave nepoznatog drona u blizini Er fors vana u vazduh su podignuti helikopteri kako bi se utvrdilo o kakvoj letelici je reč i da li postoji bezbednosna pretnja.

Istovremeno je na aerodromu u Palm Biču privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj, odnosno zatvoren vazdušni prostor, što ukazuje da su nadležne službe incident shvatile veoma ozbiljno.

Tramp navodno nije bio u avionu

Dopisnik Bele kuće Endrju Fajnberg tvrdi da predsednički avion u tom trenutku nije poleteo i da se Donald Tramp nalazio u golf-klubu u Vest Palm Biču.

To znači da američki predsednik, prema tim informacijama, nije bio u letelici u vreme incidenta. Ipak, sam slučaj dodatno otvara pitanje bezbednosti oko predsedničkog aviona i kontrole vazdušnog prostora u blizini ključnih lokacija koje koristi šef Bele kuće.

Incident sa dronom u blizini Er fors vana mogao bi da pokrene novu istragu o zaštiti predsedničkih letelica i procedurama reagovanja u situacijama kada se nepoznate bespilotne letelice pojave u neposrednoj blizini najčuvanijih američkih aviona.

