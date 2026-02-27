KAD NE MOGU IRAN Izrael napao Liban: Meta vojni kompleksi Hezbolaha (VIDEO)
IZRAELSKO ratno vazduhoplovstvo izvelo je u četvrtak višestruke udare u istočnom Libanu, za koje je navedeno da su usmerene na osam vojnih kompleksa koji pripadaju elitnim snagama Radvan Hezbolaha.
Prema Izraelskim odbrambenim snagama, Hezbolah je koristio lokacije u oblasti doline Beka za skladištenje brojnog oružja, uključujući rakete, kao i za obuku Radvan snaga za planirane napade na Izrael.
Aktivnosti Hezbolaha na tim lokacijama i pokušaji terorističke grupe da se ponovo naoruža "predstavljaju kršenje sporazuma o primirju između Izraela i Libana i predstavljaju pretnju državi Izrael", saopštila je IDF.
Radvan snagama je ranije bio zadatak da izvrše invaziju na Izrael u budućem ratu, a IDF kaže da je elitna jedinica godinama unapređivala plan terorističke grupe "Osvajanje Galileje", sve do rata 2023-2024. u kojem je eliminisano veći deo rukovodstva Hezbolaha.
Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je nakon napada da je jedan šesnaestogodišnji sirijski tinejdžer poginuo, a da je 29 ljudi povređeno.
OD POČETKA MESECA UBIJENO NAJMANjE 16 OPERATIVACA HEZBOLAHA
Vazdušni napadi u Libanu postali su rutinski, jer Izraelske odbrambene snage tvrde da Hezbolah nastavlja da obnavlja svoje kapacitete kršeći primirje iz novembra 2024. godine, postignuto uz posredovanje SAD. Izrael tvrdi da je u tom periodu ubio preko 400 operativaca Hezbolaha i članova savezničkih terorističkih grupa.
Vojska je pojačala svoje napade poslednjih nedelja, a procene ukazuju da bi se ova teroristička grupa koju podržava Iran mogla pridružiti Teheranu u napadu na Izrael ako izbije rat između Amerike i Irana.
Nedavni izraelski napadi u Libanu uključivali su racije na skladišta oružja, raketne lansere i druge vojne objekte.
Od početka meseca je ubijeno najmanje 16 operativaca Hezbolaha, dva operativca Palestinskog islamskog džihada i dva člana Hamasa.
Hezbolah je počeo napade na Izrael 8. oktobra 2023. godine
Hezbolah se smatra najcenjenijim iranskim posrednikom, decenijama gradeći strateško sredstvo odvraćanja na severnoj granici Izraela.
Takođe postoje znaci da Teheran sada vrši veću kontrolu nad svojim posrednikom. U subotu je saudijski medij "Al-Arabija" objavio da su oficiri IRGC-a efikasno preuzeli kontrolu nad Hezbolahom u očekivanju rata.
Zvaničnik Hezbolaha je, međutim, u sredu rekao agenciji AFP da ta grupa neće intervenisati u ime Irana ako SAD izvedu ograničeni napad na Islamsku Republiku.
Primirje iz novembra 2024. godine usledilo je nakon više od godinu dana rata duž granice, uključujući dva meseca otvorenog sukoba tokom kojih je IDF izveo kopnenu operaciju na jugu Libana u pokušaju da omogući bezbedan povratak oko 60.000 stanovnika severnog Izraela raseljenih gotovo svakodnevnim napadima terorističke grupe.
Hezbolah je počeo napade na Izrael 8. oktobra 2023. godine - dan nakon što je druga teroristička grupa Hamas, koju podržava Iran, izvršila invaziju na južni Izrael, što je izazvalo rat u Gazi.
Izraelska ofanziva pokrenuta u septembru 2024. godine uništila je rukovodstvo terorističke grupe i značajno ograničila njene vojne kapacitete.
Primirje je zahtevalo da i Izrael i Hezbolah napuste južni Liban, a da ih zamene libanske oružane snage. Izrael se povukao sa svih osim pet strateških položaja duž granice.
Oslabljen ratom i još uvek suočen sa redovnim izraelskim napadima, Hezbolah je pod unutrašnjim i međunarodnim pritiskom da preda svoje oružje, a libanska vojska je izradila plan za njegovo razoružavanje. Do sada je to odbila.
(Blic/The Times of Israel)
