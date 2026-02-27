GLEDAOCI U PROGRAMU UŽIVO GRADONAČELNIKU MIĆINU UPUTILI REČI POHVALE Prvi čovek Grada odgovorio: Futog je zaslužio sve što je dobio
U JUTARNjEM programu televizije Pink gostovao je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji govori o aktuelnim temama.
U program uživo javio se i jedan od gledalaca i pohvalio rad gradonačelnika Mićina povodom izgrađenog sportskog centra i bazena u Futogu, kao i nove mesne zajednice, naglasivši da je olimpijski bazen važan i za Veternik.
-Futog je meni posebno drago mesto. To je grad u malom. Apsolutno je zaslužio sve što je dobio. A da ne govorimo o bazenu, to je jedan od tri olimpijska bazena u Srbiji- odgovorio je Mićin.
U program se uključila i Marija iz našeg grada, koja je kao veliku prednost istakla garažu u Ulici Modene, kao i izgradnju mostova.
