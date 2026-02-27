PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u predsedničku palatu "Akorda" u Astani, gde mu je priređen svečani doček uz najviše državne počasti.

Obraćanje Vučića

Predsednik je istakao da Kazahstan ima izuzetnu budućnost.

- Mnogo toga možemo da naučimo od vas. Naše prijateljstvo je iskreno, temelj razvijanja naših budućih odnosa. Imaćemo i posteskpo saradnju. Za nas je važno da istaknemo posvećenost ubrazavanju saradnje. Verujem da možemo postignemo napredak u vojno-tehničkoj saradnji i u oblasti veštačke inteligencije. Želim da u jednoj posebnoj oblasti nas naučite, reč je o vašim specijlnim jedinicama. Primetio sam da je Kazahstan ubedljivo najbolji na svetu. To je taka nivo automatizma, da bih voleo da nas naučite. Čestitam na izuzetnim rezultatima po pitanju očuvanja bezbednosti. Vaši uspesi su izvanredni. Vaša politika mira i dobrih odnosa je politika koju je teško voditi. Ugledamo se na vas, učimo mnogo. Hvala vam što ste uvek imali poštovanja za teritorijalni integritet Srbije - kazao je Vučić.

Istakao je da se u Kazahstanu oseća kao kod svoje kuće, što želi i predsedniku Tokajevu kada dođe u Srbiju.

Obraćanje Tokajeva

Kasim-Žomart Tokajev poručio je da je odlučio da ga odlikuje najvišim Ordenom u Kazahstanu - Ordenom zlatnog orla i naglasio da je njegova poseta Kazahstanu od izuzetnog značaja i da dodatno podstiče tradicionalne prijateljske odnose.

On je u uvodnom delu plenarne sednice delegacija Srbije i Kazahstana, rekao da ta zemlja visoko vrednuje odnose sa Srbijom, kao i da će dati sve od sebe da se održi vidok nivo prijateljstva dve zemlje i da se osnaži saradnja.

Prema njegovim rečima veoma je važno što Srbija i Kazahstan žele da uvećaju obim trgovinske razmene i pozdravio činjenicu da više od 60 srpskih kompanija uspešno posluje na tržištu te zemlje.

Ocenio je da međuvladin mešoviti komitet za trgovinsku i ekonomsku saradnju takođe veoma dobro radi.

- Produbljivanje kulturne saradnje među ljudima je takođe na visokom nivou naše agende. Imamo saradnju i u međunarodnim organizacijama i zahvalni smo na podršci Srbije našim međunarodnim inicijativama, a naravno mi ćemo nastaviti da radimo dalje Zajedno sa vašom misijom u Ujedinjenim nacijama o suštinskim međunarodnim pitanjima - kazao je Vučić.

Tokajev uručio Vučiću Orden zlatnog orla

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev uručio je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Orden zlatnog orla, na ceremoniji održanoj u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

Orden zlatnog orla je najviše državno odlikovanje Kazahstana, a dodeljuje ga predsednik Kazahstana.

Ustanovljen 1995. godine, orden se dodeljuje šefovima država i vlada, kao i građanima Kazahstana i bivšeg Sovjetskog Saveza, u znak priznanja za njihov izuzetan doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naroda Kazahstana i drugih naroda.

Do sada je ovaj orden dodeljen predsedniku Kine Si Đinpingu, predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu, predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu, premijeru Jermenije Nikoli Pašinjanu, kralju Jordana Abdulahu II.

Plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana u Astani

U predsedničkoj palati Akorda u Astani počeo je plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, a sastanku prisustvuju i predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Kasim-Žomart Tokajev.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće i usvojena zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Završen sastanak sa Tokajevim

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Astani sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevom, a na sastanku su, kako je naveo, sumirani rezultate dosadašnje saradnje i određene smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje.

- Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Dodao je da su razgovarali o načinima za maksimalno iskorišćavanje svih potencijala za unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje novih investicija u ključnim sektorima.

- Poseban fokus stavili smo na energetiku, gde vidimo značajan prostor za saradnju u oblasti razvoja novih projekata od zajedničkog interesa - istakao je Vučić.

Dodao je da je, u eri snažne digitalne transformacije i inovacija, neizbežna tema bila i primena veštačke inteligencije u obrazovanju, privredi i industriji, u čemu Kazahstan ostvaruje fascinantan napredak.

- Pozvao sam predsednika Tokajeva da ponovo poseti Srbiju, čime bi nam učinio posebnu čast - naveo je predsednik Vučić.

