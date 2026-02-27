Svet

SIJARTO KIPTI OD BESAN: Mađari besmisleno ginu u Ukrajini

27. 02. 2026. u 08:50

JOŠ jedan Mađar iz Zakarpatja je poginuo u borbama u Ukrajini, gde Mađari besmisleno ginu u potpuno besmislenom ratu, rekao je danas ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

FOTO: AP/Tanjug

Sijarto je u saopštenju naveo da je ogranak Zakarpatskog mađarskog kulturnog udruženja KMKSZ u Mukačevu obavestio vladu o 97. mađarskoj žrtvi, 48-godišnjem muškarcu, čija supruga i dvoje dece "sada uzalud čekaju da se vrati kući".

"Porodica će biti kontaktirana i dobiće 'uobičajenu podršku' od Mađarske. Ovaj rat mora biti odmah okončan. Pozivam Brisel da ne potkopava mirovne napore u budućnosti", izjavio je Sijarto, prenosi MTI.

Prema njegovim rečima, Brisel i sve evropske zemlje trebalo bi,  kao i Mađarska, da podrže američke mirovne napore svim srcem i svom snagom, dodajući da samo ti napori mogu dovesti do kraja "potpuno besmislenih smrti".
 

(Tanjug)

