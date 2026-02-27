SIJARTO KIPTI OD BESAN: Mađari besmisleno ginu u Ukrajini
JOŠ jedan Mađar iz Zakarpatja je poginuo u borbama u Ukrajini, gde Mađari besmisleno ginu u potpuno besmislenom ratu, rekao je danas ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.
Sijarto je u saopštenju naveo da je ogranak Zakarpatskog mađarskog kulturnog udruženja KMKSZ u Mukačevu obavestio vladu o 97. mađarskoj žrtvi, 48-godišnjem muškarcu, čija supruga i dvoje dece "sada uzalud čekaju da se vrati kući".
"Porodica će biti kontaktirana i dobiće 'uobičajenu podršku' od Mađarske. Ovaj rat mora biti odmah okončan. Pozivam Brisel da ne potkopava mirovne napore u budućnosti", izjavio je Sijarto, prenosi MTI.
Prema njegovim rečima, Brisel i sve evropske zemlje trebalo bi, kao i Mađarska, da podrže američke mirovne napore svim srcem i svom snagom, dodajući da samo ti napori mogu dovesti do kraja "potpuno besmislenih smrti".
(Tanjug)
Preporučujemo
MOL POSLAO ULTIMATUM JANAFU ZBOG RUSKE NAFTE Stigao odgovor: "Nećete nas ucenjivati"
26. 02. 2026. u 20:08
ORBAN OBJAVIO OTVORENO PISMO ZELENSKOM: Evo šta je poručio mađarski premijer
26. 02. 2026. u 08:11
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)