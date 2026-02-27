"UKRAJINA I DALJE BLOKIRA SLANJE NAFTE MAĐARSKOJ" Orban: Isporuke moraju odmah da se nastave
MAĐARSKI premijer Viktor Orban optužio je predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da i dalje ne obnavlja isporuke nafte preko naftovoda Družba, ugrožavajući time energetsku bezbednost Mađarske.
- Isporuke nafte moraju odmah da se nastave! Znamo da je naftovod operativan. Znamo da isporuke nafte Mađarskoj nisu nastavljene zbog političke odluke predsednika Zelenskog - napisao je Orban na mreži Iks.
On je dodao da Zelenski "po Briselu tvrdi da naftovod ne može ponovo da se pokrene".
Mađarski premijer je naveo da očekuje da Ukrajina ispuni svoje obaveze prema Evropskoj uniji i njenim članicama i da ponovo pokrene isporuke.
Zbog aktuelne situacije, Orban je rekao da će danas održati konsultacije sa premijerom Slovačke Robertom Ficom.
(Tanjug)
