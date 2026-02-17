Svet

RASKOL U UKRAJINSKOJ DELEGACIJI Budanov protiv Zelenskog: Ili sledi brzi sporazum ili će rat trajati do poslednjeg Ukrajinca

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 02. 2026. u 17:25

UNUTAR ukrajinske delegacije koja učestvuje u pregovorima sa Rusijom u Ženevi javljaju se podele oko toga da li treba brzo prihvatiti američki posredovani mirovni sporazum ili čekati povoljniji trenutak, javlja The Economist, prenose mediji.

Foto: Profimedia

Jedno krilo, usredsređeno oko šefa kabineta ukrajinskog predsednika, Kirila Budanova, veruje da su interesi Ukrajine najbolje zadovoljeni brzim sporazumom predvođenim Amerikom i strahuje da bi se prozor za akciju uskoro mogao zatvoriti.

Drugo krilo, očigledno i dalje pod uticajem kontroverznog bivšeg šefa kabineta Andrija Jermaka, koji je podneo ostavku zbog navodne umešanosti u korupcionaški skandal u energetskom sektoru Ukrajine, mnogo je manje zainteresovano. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izgleda balansira između njih, dok istovremeno ima svoje ideje.

Ruski predsednik Vladimir Putin očigledno nije čovek od reči, piše The Economist. Neki veruju da bi se strateška pozicija Ukrajine mogla poboljšati vremenom – sa novim reformama odbrane u Ukrajini i ekonomskim i vojnim pritiscima za regrutovanje u Rusiji. Ovo je u suštini stav Evrope, vođen koliko sopstvenim tvrdim interesom kupovine vremena za jačanje sopstvene odbrambene industrije.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Ipak, margina za grešku Ukrajine je neverovatno mala. Ukrajina je već u krizi, bori se da popuni praznine na frontu, a preduzeća i domaćinstva se bore sa nestancima struje.

U idealnom slučaju, Ukrajini je potreban trajan sporazum, uključujući nepropusni bezbednosni sporazum sa Amerikom. Ali to će zahtevati prisiljavanje Rusije na ustupke, ne samo Ukrajine. To znači pravi američki pritisak na Rusiju, a nekonzistentni dokazi koje smo do sada videli daju malo razloga da se to očekuje, navodi list.

