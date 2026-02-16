"SRBIJA I CRNA GORA MNOGO BOLJE PRIPREMLJENE ZA ČLANSTVO!" Fico jasan - Ukrajina mora da ispuni kriterijume!

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da su neke zemlje EU, među kojima i Slovačka imaju problem u vezi sa pristupom Ukrajine Uniji i da su zemlje poput Srbije i Crne Gore mnogo bolje pripremljene za članstvo.

- Postoje zemlje koje ne govore istinu o Ukrajini, a postoje i zemlje koje govore istinu o Ukrajini. Mađarska je dugo bila fer prema Ukrajini kada je govorila da se neće složiti sa članstvom Ukrajine u EU, a Slovačka bi rekla da Ukrajina može da se pridruži EU pod pretpostavkom da će ispuniti sve potrebne kriterijume. Ne možemo sada lagati Srbiju, Crnu Goru ili Albaniju. Te zemlje su 100 puta bolje pripremljene za pristupanje od Ukrajine - istakao je Fico na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

On je dodao da je Slovačka suočena sa značajnim izazovima u pogledu energetske zavisnosti, posebno u kontekstu odluke Ukrajine da obustavi tranzit ruskog gasa prema Zapadu. On je istakao da je Ukrajina odlučila da zaustavi tranzit ruskog gasa prema Zapadu, što je dovelo do gubitka prihoda za Slovačku, koja je ranije zarađivala 500 miliona evra godišnje kroz tranzitne takse.

- Iako smo izgubili prihode, nismo preduzeli represivne mere. Pružili smo Ukrajini humanitarnu pomoć, snabdevamo ih strujom i gasom, iako to nije lako - rekao je Fico.

On je naglasio da će od 2027. godine, kada na snagu stupi zabrana tranzita ruskog gasa prema EU, Slovačka i druge zemlje biti pogođene dodatnim problemima u snabdevanju energentima.

- Naftne isporuke iz Ukrajine prema Slovačkoj i Mađarskoj postale su instrument političkog pritiska, a mi smatramo da je to neprihvatljivo - rekao je Fico, podsećajući da je naftna infrastruktura u vlasništvu mađarske kompanije MOL, koja snabdeva Slovnaft rafineriju u Bratislavi.

