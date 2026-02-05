TI SI IZDAJICA! Italijani opet razapeli Janika Sinera, razočarao je celu naciju

NEDAVNO je Janik Siner dospeo na stub srama kada je odbio da igra završnicu Dejvis kupa u Bolonji.

FOTO: Tanjug/AP

Italijani mu to nisu oprostili, a posle pola godine opet je razočarao naciju.

Naime, kako piše "Gazeta delo Sport", Janik Siner se neće naći na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara - a razglog za to je tenis.

Nije bio zadovoljan početkom nove godine Siner, pa je odlučio da ranije otputuje za Dohu, iako turnir u Kataru počinje za osam dana.

Italijan želi što pre da se vrati na pobednički kolosek, a ponovo bi mu najveći rivali mogli biti Karlos Alkaraz i Novak Đoković, koji su takođe prijavljeni za ovaj turnir.

Izgleda da ga je poraz od Đokovića baš pogodio.. Naravno, ova odluka baš je razbesnela sve u Italiji... Sinera je razapela tamošnja javnost zbog nepoštovanja države.

