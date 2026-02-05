KATASTROFA! Nikola Jokić se opet povredio

Košarkaši Njujorka savladali su prošle noći na svom terenu posle dva produžetka ekipu Denvera sa 134:127 i tako upisali osmu uzastopnu pobedu u NBA ligi.

Foto AP

U neizvesnom i uzbudljivom meču, Nikse je do pobede vodio Džejlen Branson sa 42 poena, Karl Entoni Tauns je ubacio 24, a Odži Anunobi 20 poena.

Džamal Marej je postigao 39 poena za Denver, dok je srpski centar Nikola Jokić imao 30 poena, 14 skokova i deset asistencija za svoj prvi tripl-dabl otkako se vratio na teren posle povrede kolena.

Srbin je opet u jednom trenutku uplašio sve navijače Nagetsa. Naime, tokom meča sa Niksima pao je na parket i zaledio saigrače, uplašili su se da je obnovio povredu kolena. Nastavio je meč, ali je posle utakmice otkrio da je povredio zglob, mada nije bio zabrinut. Na sreću, koleno je dobro.

- Ne, bio je to zglob, nije koleno. Osetio sam malo problem, ali koga briga. Da, izvrnuo sam zglob, ali se nadam da neće biti ništa strašno, videću sutra kada sve to splasne. Ništa strašno - kazao je Nikola posle utakmice.

Jokić je istakao da se dobro oseća posle pauze od mesec dana.

- Osećam se dobro, ne osećam nikakav umor, moje telo ima mišićnu memoriju, ne samo moje, ljudsko. Drugi momci moraju da iskoče, fraza je, moramo da budemo spremni, prihvatimo ulogu, moramo biti agresivni. Kada god igraš sto odsto, uvek ćeš dati sebi šansu da dobiješ meč ili da budeš u meču.

Pitali su ga na koji način se oporavljao.

- Verovatno pomalo od svega, masaža, vežbe, treninzi, sve, radim šta mi kažu. Oni su išli u školu za to, ja sam samo pacijent u stvari.

