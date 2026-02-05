Društvo

KAKVO VREME ĆE BITI ZA SRETENJE: Detaljna vremenska prognoza do kraja februara

В. Н.

05. 02. 2026. u 08:35

IVAN Ristić je najavio da će februar biti pun obrta - od hladnih dana i snega do otopljenja.

Foto: Tanjug

Prvi dani biće hladni i u minusu, dok ostatak meseca obećava smenu toplo-hladnog vremena.

- Očekuju nas česte promene uz porast temperatura i jak vetar. Temperature od 10 do 15 stepeni očekujemo od četvrtka. Povremeno će biti kiše i dalje će duvati jaka košava. Kako se budemo približavali kraju prve dekade februara vetar će polako oslabiti. Maksimalne temperature će biti između 8 i 13 stepeni, dok će jutarnje biti između 0 i 5 stepeni. Biće oblaka, kiša će padati i dalje - istakao je Ristić i dodao da oko 8. februara počinje cepanje polarnog vrtloga u celoj stratosferi:

- U isto vreme na Atlantiku znatno niže u troposferi postaje vidljiv poremećaj sa Pacifika koji će podići i znatno usporiti zonalnu struju. MJO indeks ulazi u fazu 1, Pacifik će poslati poremećaj u vidu zapadnog impulsa u Atlantik što će usloviti “penjanje” zonalnog strujanja prema polu i stvaranje grebena prema Atlantiku krajem prve dekade februara. Slabljenje zonalnog strujanja omogućiće da se hladan arktički vazduh spusti daleko na jug tokom druge dekade februara i vrati postepeno zimu većem delu Evrope.

Vremenska prognoza za Sretenje

Novo zahlađenje stiže pred Sretenje, državni praznik tokom kojeg će zaposleni imati tri slobodna dana i priliku za kraći predah. Mnogi se pitaju kakvo će tada biti vreme, naročito ako planiraju boravak u prirodi.

- Kod nas novu promenu vremena, zahlađenje, ponovo očekujemo oko 12. februara. U drugoj dekadi dolazi do prodora hladnog arktičkog vazduha sa severa Evrope. Hladan vazduh dolazi do Srbije kroz "bečka vrata". Sneg se ponovo očekuje u celoj Srbiji - navodi Ristić.

Hladniji period će, kako kaže, potrajati desetak dana.

- Tokom najhladnijih dana jutarnje temperature će biti između -7 i -2 stepena, a maksimalne između -2 i 3 stepena, oko nule. S tim što će kada se bude stvorio snežni pokrivač temperature biti znatno niže, i jutarnje i dnevne. Sneg se očekuje i u Vojvodini, a deluje da će najviše snega pasti u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Više snega će biti u planinsko – brdskim predelima - navodi Ristić.

Foto: N. Živanović

 

Otopljenje pred kraj februara

Nakon pada temperature i snega, krajem februara stiže otopljenje.

- Doći će do porasta temperature, topljenja snega i duvaće južni vetar. Očekuju nas slične temperature kao pred zahlađenje krajem januara - napominje Ivan Ristić.

Februar će, kako kaže, biti promenljiv mesec sa temperaturom oko normale ili malo višom tokom toplijih perioda. 

- Očekuje se dosta padavina, kiše i snega. Treba voditi računa o vodostajima reka, pogotovo na crnogorskom slivu, na Limu, Drini… - zaključuje Ristić.

Vremenska prognoza RHMZ-a za februar

Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5ºS do 1.5ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.0ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 0.5ºS do 1.5ºS više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7.4ºS.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom februara biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Mačvi zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 47 mm.

(Mondo)

BONUS VIDEO: MAJKA MALOG LAVA: Sve što postoji u svetu lečenje za ove bolesti, postoji i u Srbiji

