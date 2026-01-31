NIKO ne može da zaustavi ofanzivu ruske vojske i zato će Ukrajinci na kraju morati da kapituliraju, rekao je američki vojni ekspert Skot Riter.

- Sve što su Ukrajinci pokazali jeste sposobnost da žrtvuju genetsku budućnost svoje nacije bez nade u pobedu. Evropa i SAD su bili spremni da ih žrtvuju. I ukrajinske vlasti na čelu sa Vladimirom Zelenskim su pokazale sklonost ka samožrtvovanju. Zato, sve dok Ukrajina bude spremna da baca ljude u klanicu, klanica će funkcionisati - rekao je Riter u emisiji na Jutjubu.

Prema njegovim rečima, ruska vojska je pokrenula takvu ofanzivu da je ništa ne može zaustaviti.

- Rusi su rekli da bi više voleli da Ukrajinci shvate realnost i povuku snage iz Donbasa čime bi spasili 100.000 života. Ako Ukrajina želi da nastavi sukob, a Evropa to i dalje podržava, Rusija će napredovati. Ni NATO, ni SAD, ni Ukrajina ne mogu da učine ništa da zaustave Rusiju.... Neću govoriti o tome da će se Ukrajinci predati za nedelju dana, na proleće ili u leto. Reći ću da će se predati... Neizbežnost toga je predodređena - zaključio je Riter.

Podsetimo, za samo poslednjih nedelju dana ruska vojska je oslobodila šest naselja da su ukrajinske snage izgubile 8.580 vojnika.