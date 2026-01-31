KOLAPS SISTEMA ŠIROM UKRAJINE: Nema ni struje, ni vode, obustavljen metro u Kijevu
MINISTAR energetike Denis Šmigalj saopštio je da je ujutru 31. januara došlo do „vanrednog isključenja“ u ukrajinskoj elektroenergetskoj mreži, nakon poremećaja na prenosnim linijama između Rumunije i Moldavije, kao i između zapadne i centralne Ukrajine.
Sistemski kvar u energetskom sistemu doveo je do nestanka struje širom Ukrajine, ali razlozi za sada nisu jasni, rekli su izvori iz energetske kompanije i Kabineta ministara za ukrajinski medij Ekonomična pravda.
Hitna isključenja u Kijevu i prekidi grejanja i vode
Najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK, prijavila je vanredna isključenja struje u Kijevu i okolini tokom jutra.
Stanovnici Kijeva suočavaju se sa nestancima struje, grejanja i vode nakon incidenta, u uslovima izuzetno niskih temperatura.
Ovaj događaj usledio je nakon višemesečne ruske kampanje usmerene na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu, koja je nanela ozbiljnu štetu energetskom sistemu.
Obustavljen metro i prekid vodosnabdevanja
Kijevska vojna administracija saopštila je u 11 časova po lokalnom vremenu da je metro privremeno obustavljen zbog nestanka struje.
Kompanija za vodosnabdevanje Kijivvodokanal objavila je 31. januara da je voda isključena širom Kijeva zbog kvara u energetskom sistemu.
Kijivvodokanal je naveo da njihovi stručnjaci zajedno sa energetskim radnicima rade na što bržem obnavljanju snabdevanja vodom za stanovnike prestonice.
- O situaciji i rokovima za obnovu usluga obaveštavaćemo naknadno - navodi se u saopštenju kompanije.
Vanredni režim isključenja
Šmigalj je dodao da se Kijev i okolina, kao i centralni deo Žitomirske oblasti i severoistočni deo Harkovske oblasti, trenutno nalaze pod „posebnim vanrednim režimima isključenja“ nakon što su zaštitni mehanizmi u trafostanicama automatski aktivirani.
- Energetski stručnjaci državnog operatera mreže Ukrenergo rade na obnovi snabdevanja električnom energijom - rekao je Šmigalj, dodajući da će struja biti vraćena u narednih nekoliko sati.
Predsednik Volodimir Zelenski ponovio je da su „preduzete sve neophodne mere“ kako bi se elektromreža Ukrajine obnovila i situacija stabilizovala u najskorijem roku.
