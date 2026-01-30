DOGODINE OBAVEZAN VOJNI ROK: Predsednik Vučić najavio skoro donošenje odluke o služenju u vojsci Srbije

U ROKU od mesec-dva biće doneta odluka da li će se zvanično sa služenjem obaveznog vojnog roka krenuti od decembra ili od marta sledeće godine, a od septembra-oktobra krenuće se u proces evidentiranja vojnih obveznika.

Foto: Novosti

Ovo je juče najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Domu garde u Topčideru, gde je prisustvovao referisanju načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu.

Prema njegovim rečima, sa tom odlukom ići će se u Skupštinu Srbije.

- Razgovarali smo o vojnom roku, o tih 75 dana. Uskoro ćemo donositi odluke. Pitanje je hoće li se od decembra krenuti sa zvaničnim služenjem ili od marta, ali ćemo svakako u narednih mesec ili dva tu odluku doneti i ići pred Narodnu skupštinu Srbije. Od septembra-oktobra krenućemo sa evidentiranjem vojnih obveznika - rekao je Vučić.

Na pitanje od čega zavisi da li će se sa zvaničnim služenjem krenuti u decembru ili martu sledeće godine, Vučić je kazao da to zavisi od priprema.

- Moramo da spremimo sve objekte, da bude dovoljno svega, dakle puške, čizme, regrutne centre, evidencione centre. Moramo ambulante da unapredimo, da ih obnovimo, uredimo drugačije, tako da to su za nas važna pitanja i hoćemo da spremni dočekamo da ti mladi ljudi tih dva i po meseca provedu u najboljim uslovima, da im to ostane u najboljoj uspomeni, da steknu odgovornost, ozbiljnost - kazao je Vučić.

Kako je dodao, patriotizam je taj koji treba da bude ono što je važan deo razumevanja uloge vojske u društvu i prisustvo vojnika u njoj.

- Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u našem okruženju protiv Srbije i u skladu sa tim se ponašamo odgovorno, ozbiljno, ne provocirajući bilo koga, ali želeći da odvratimo svakoga ko bi izvršio agresiju na našu zemlju - nastavio je predsednik. - Drastično i dramatično su uvećani naši odbrambeni kapaciteti i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i u godinama koje dolaze, pogotovo, biće svi drugi sistemi, u svim drugim vidovima i rodovima vojske, svakako.

Blokaderi bi uništili zemlju VUČIĆ je juče ponovio da neće menjati Ustav da bi se ponovo kandidovao za predsednika Srbije i da zato sa rektorom Vladanom Đokićem ne može da "stane na crtu", kako je to objavio list "Danas":

- Što se tiče stajanja na crtu, ja se ne mogu više kandidovati za predsednika Republike, kao što sam bezbroj puta rekao. Svi su mislili da ne govorim istinu. Neću da menjam Ustav po tom pitanju, dakle bio sam u dva mandata po pet godina, deset godina predsednik Srbije. Šta god ko govorio, teško vreme, i u to teško vreme, period najvećeg napretka Srbije.

On je dodao da ljudi uvek žele nekakvu vrstu promena i kad imaju i kad nemaju razloga za to.

- Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu, voleo bih da mogu, ali ovako ne mogu. A, parlamentarni izbori su već drugačiji. Tu se glasa za liste, programe, planove. Gospodin Đokić je, onako, izuzetan kandidat. Oni su favoriti, verovatno će da pobede, ali mi ćemo da se borimo da oni ne pobede, zato što verujemo da bi uništili Srbiju - poručio je Vučić.

Vučić je naglasio da je veoma zadovoljan rezultatima koje Vojska Srbije postiže.

- Da bi građani Srbije znali, čini mi se da će po ovim brojevima sve da razumeju, imamo rekordna izdvajanja, negde oko 2,65 odsto BDP za sistem odbrane i bezbednosti, čak i nešto više, ali ne na najdirektniji način - naveo je šef države. - Od tog velikog novca, ono što je najzanimljivije, čak 54,1 odsto su investicije. Personalni rashodi i ostali operativni rashodi su svega 32,5 odsto. Mislim da to dovoljno govori kolika su naša ulaganja u armiju, jer važno je da sačuvamo mir, a to možemo samo odvraćanjem nekih od potencijalnog napada na našu zemlju.

Prema njegovim rečima, popunjenost ratnih materijalnih rezervi je na visokom nivou, negde čak i na 106 ili 140 odsto, kao što je slučaj za gorivo, gde imamo 42.500 tona.

- Što se tiče obuće, odeće, 106 odsto nivoa popune ratnih materijalnih rezervi. Hrana - 100 odsto, uvek smo spremni, 60 dana možemo bez ijednog kilograma hleba da neko proizvede. Imamo dovoljno hrane za kompletne trupne i vantrupne snage - naveo je Vučić.

Ukazao je da se uvek na godišnjem nivou gledaju operativno-borbene i sve druge sposobnosti, stanje ratnih materijalnih rezervi, od obuće i uniformi do ubojnih sredstava.

- Analiziramo koje nam je oružje i oruđe potrebno u narednom periodu, sagledavamo bezbednosnu situaciju u zemlji, okruženju, regionu - rekao je Vučić.

Tokom referisanja pozitivno je ocenjena vojna parada održana u septembru 2025, kao i ozbiljnost i odgovornost pripadnika Vojske Srbije u prethodnoj godini.

- Dogovarali smo dalje povećanje broja pripadnika specijalnih i nekih drugih jedinica. Biće i novoformiranih jedinica, ali o tome kada dođe vreme - kazao je Vučić.