TRAGEDIJA: Povukao devojku pod voz, oboje mrtvi
U HAMBURGU je u četvrtak dvoje ljudi poginulo na stanici podzemne železnice Vandsbek Markt nakon što je muškarac povukao ženu sa sobom na šine ispred nadolazećeg voza.
Policija sumnja na ubistvo i pokrenula je istragu, a prema prvim informacijama, počinilac i žrtva se nisu poznavali, piše Špigel.
Iznenada je povukao na šine ispred voza
Prema dosadašnjim saznanjima policije, žrtva je 18-godišnja devojka koja je na peronu čekala voz u pravcu centra grada. Počinilac, 25-godišnji muškarac poreklom iz Južnog Sudana, stajao je odvojeno od nje.
U jednom trenutku muškarac joj je iznenada prišao, zgrabio je i iz još neutvrđenih razloga povukao sa sobom na šine, neposredno pred voz koji je ulazio u stanicu. Oboje su preminuli na mestu nesreće.
Istragu je preuzelo Odeljenje za ubistva. U policijskom saopštenju navodi se da prema trenutnim informacijama nema naznaka o bilo kakvom prethodnom odnosu ili poznanstvu između muškarca i žene. Istraga o motivima i okolnostima događaja se nastavlja.
Psihološka pomoć svedocima, saobraćaj normalizovan
Brojnim svedocima koji su se zatekli na stanici pružena je psihološka pomoć. Saobraćaj na liniji podzemne železnice U1 bio je privremeno obustavljen na deonici između stanica Vartenau i Vandsbek-Gartenštat. Od jutros vozovi ponovo saobraćaju prema redovnom rasporedu.
Preporučujemo
UŽASNE VESTI ZA VLAST U KIJEVU: Sve "gori" u Zaporoškoj oblasti - Rusi nastavljaju ofanzivu
31. 01. 2026. u 08:10
RUSI TRAŽE BEZBEDNOSNE GARANCIJE: "Jedini način da se obezbedi bezbednost Ukrajine"
31. 01. 2026. u 07:24
VIŠE OD 200 LjUDI POGINULO: Urušio se rudnik
30. 01. 2026. u 23:17
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)