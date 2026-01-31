Svet

TRAGEDIJA: Povukao devojku pod voz, oboje mrtvi

31. 01. 2026. u 07:40

U HAMBURGU je u četvrtak dvoje ljudi poginulo na stanici podzemne železnice Vandsbek Markt nakon što je muškarac povukao ženu sa sobom na šine ispred nadolazećeg voza.

ТРАГЕДИЈА: Повукао девојку под воз, обоје мртви

Foto: Profimedia

Policija sumnja na ubistvo i pokrenula je istragu, a prema prvim informacijama, počinilac i žrtva se nisu poznavali, piše Špigel.

Iznenada je povukao na šine ispred voza

Prema dosadašnjim saznanjima policije, žrtva je 18-godišnja devojka koja je na peronu čekala voz u pravcu centra grada. Počinilac, 25-godišnji muškarac poreklom iz Južnog Sudana, stajao je odvojeno od nje.

U jednom trenutku muškarac joj je iznenada prišao, zgrabio je i iz još neutvrđenih razloga povukao sa sobom na šine, neposredno pred voz koji je ulazio u stanicu. Oboje su preminuli na mestu nesreće.

Istragu je preuzelo Odeljenje za ubistva. U policijskom saopštenju navodi se da prema trenutnim informacijama nema naznaka o bilo kakvom prethodnom odnosu ili poznanstvu između muškarca i žene. Istraga o motivima i okolnostima događaja se nastavlja.

Psihološka pomoć svedocima, saobraćaj normalizovan

Brojnim svedocima koji su se zatekli na stanici pružena je psihološka pomoć. Saobraćaj na liniji podzemne železnice U1 bio je privremeno obustavljen na deonici između stanica Vartenau i Vandsbek-Gartenštat. Od jutros vozovi ponovo saobraćaju prema redovnom rasporedu.

