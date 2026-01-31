HITNO SE OGLASIO VUČIĆEVIĆ: Prekidamo program zbog važne vesti, raskrinkavamo veliku laž - ovo su blokaderi spremili za 10.45

GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević hitno je prekinuo program zbog najnovije vesti - opozicija je zajedno sa tajkunskim medijima za danas za 10.45 časova spremila "lansiranje" nove sramne političke afere.

Foto: Printscreen

Afera je, kako je otkrio Vučićević, skovana u zatvorenim Vocap i Viber grupama, u koje je Informer imao uvid, a vezana je za prostor u Beogradu na kom se gradi veliki Linijski park.

- Prekidamo program zbog važne vesti, raskrinkavamo veliku laž. Na prostoru gde se gradi linijski park na 25. maju, u Dunavskoj ulici, postoji nehigijensko romsko naselje. Ljudi koji tamo žive se već godinama bune jer je tamo dovučeno mnogo smeća, a ovi sa N1 i Nove S sve sad zloupotrebljavaju i tvrde da je i za to vlast kriva. Samo što nisu rekli: "Aleksandar Vučić je kriv jer se to tu napravilo". Sad su se organizovali po svojim zatvorenim Vocap i drugim grupama da izađu u 15 do 11 na Dorćol kako bi predstavili da se tamo nešto dešava i da je strašno što takvo nehigijensko naselje postoji - otkrio je Vučićević.

Potom se u program uključila reporterka Informera koja je u Dunavskoj, na mestu gde se nalazi nehigijensko naselje, razgovarala sa gradskim urbanistom Markon Stojčićem i Radoslavom Marjanovićem, predsednikom opštine Stari grad. Oni su pojasnili o čemu se ovde tačno radi, naglasivši da nelegalno naselje postoji već decenijama, kao i da je s porodicama koje se tamo nalase, dogovoreno njihovo iseljavanje na human i dostojanstven način.

- Mi smo faktički na gradilištu Linijskog parka, ovde gde se sada nalazimo je prostor za koji je trenutno završna faza dobijanja građevinske dozvole. Ljudi koji žive na Dorćolu znaju da duž cele trase Linijskog parka na ovakav način već godinama živi veliki broj ljudi - istakao je Stojčić za Informer.

Nakon uključenja iz Dunavske, Vučićević je dodatno pojasnio šta su sve opozicionari isplanirali za danas.

- Nema nikakve afere, nema nikakve priče, čuli ste i od Marjanovića o čemu se radi. Neki pokušavaju da naprave političku aferu tamo gde je nema. Pa ti ljudi u tom nehigijenskom naselju nisu tamo od juče. Problem sa tim porodicama traje dugo, žive tamo decenijama. Oni će biti naseljeni na drugom mestu - istakao je Vučićević.

Kako je dodao, oni koji su se organizovali za 10.45 su aktivisti opozicionih stranaka, Zeleno-levog fronta i Kreni-promeni.

- Ljudi iz tog naselja su pregovarali sa opštinom Stari grad i sve je bilo u redu, a onda su odjednom preko noći neki odlučili da naprave aferu. Još je Vladeta Janković u svojoj kampanji za njih obećavao rešenje tog pitanja. A šta je sad? Pritom, ove dve porodice imaju registrovano prebivalište i na jednoj drugoj adresi - otkrio je Vučićević, ponovivši da problem nehigijenskog naselja u Dunavskoj ne datira od juče, da ova vlast nema veze sa njim, kao i da će taj problem biti rešen.

Prema rečima glavnog urednika Informera, pomenuti aktiviste traže da se reši pitanje nehigijenskog naselja, ali onda poručuju i da ne može da se gradi...

- Pa, šta vi hoćete? - retorički je pitao Vučićević.

Na kraju je zaključio kako je posao Informera da raskrinkava.

- Raskrinkaćemo svaku njihovu aferu, to je naš posao. Videli smo na njihovim zatvorenim grupama kako se spremaju, imamo sve poruke ovde - poručio je Vučićević i u programu uživo pročitao kako su se spremali za danas i huškali narod da podrži njihov paklen plan.