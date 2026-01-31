MOGUĆE I BOMBARDOVANJE: Pentagon i Bela kuća razvili planove za vojni napad na Iran
PENTAGON i administracija američkog predsednika Donalda Trampa predstavili su nekoliko scenarija za upotrebu sile protiv Irana, uključujući bombardovanje.
Prema pisanju lista "Volstrit žurnal", pozivajući se na izvore, Vašington razmatra različite opcije za sprovođenje operacije.
- Oni su pružili informacije o mogućim opcijama napada koje su zajednički razvili Bela kuća i Pentagon - navodi se u članku.
Publikacija napominje da predložene strategije uključuju takozvani veliki plan. On predviđa napade na vladine institucije i ciljeve Korpusa islamske revolucionarne garde kao deo velike vazdušne kampanje.
Kao alternativa, razmatraju se ograničenije opcije, uključujući uništavanje simboličnih ciljeva. Američki stratezi veruju da bi to otvorilo vrata za povećani pritisak ako Iran odbije da potpiše sporazum. Konkretni strateški ciljevi SAD trenutno su tajni.
Ranije je "Njujork tajms", pozivajući se na američke zvaničnike, objavio da je Trampu predstavljena lista opcija za napad na Iran .
