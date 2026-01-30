DOMAGOJ MARGETIĆ UKRAO VREDNA UMETNIČKA DELA: Evo kakav je prevarant čovek koji širi laži o Vučiću
HRVATSKI portal Tjedno.hr objavio je autorski tekst Dražena Stjepandića, u kom se navodi da je novinar Domagoj Margetić navodno ukrao umetnička dela poznatog hrvatskog likovnog umetnika Vladimira Dodiga Trokuta.
Autor ističe da je lično razgovarao sa advokatom koji je sastavljao testament Trokuta i koji mu je potvrdio da zakonskom nasledniku hrvatskog umetnika, Mislavu Dodigu, Margetić nikada ništa nije isplatio.
Tjedno.hr je objavio Stjepandićev tekst u kom autor iznosi dokaze za svoju tvrdnju da je Margetić pokrao skupocenu Trokutovu zbirku umetnika.
Podsećamo, Margetić je poznat po tome da širi laži o "Sarajevo safariju" i da brutalno napada porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Preporučujemo
JAHANjE, ŠUTIRANjE, KATRAN I PERJE: Bralović govori ono što blokaderi misle
30. 01. 2026. u 09:06
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)