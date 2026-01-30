Politika

DOMAGOJ MARGETIĆ UKRAO VREDNA UMETNIČKA DELA: Evo kakav je prevarant čovek koji širi laži o Vučiću

HRVATSKI portal Tjedno.hr objavio je autorski tekst Dražena Stjepandića, u kom se navodi da je novinar Domagoj Margetić navodno ukrao umetnička dela poznatog hrvatskog likovnog umetnika Vladimira Dodiga Trokuta.

Autor ističe da je lično razgovarao sa advokatom koji je sastavljao testament Trokuta i koji mu je potvrdio da zakonskom nasledniku hrvatskog umetnika, Mislavu Dodigu, Margetić nikada ništa nije isplatio.

Tjedno.hr je objavio Stjepandićev tekst u kom autor iznosi dokaze za svoju tvrdnju da je Margetić pokrao skupocenu Trokutovu zbirku umetnika.

Podsećamo, Margetić je poznat po tome da širi laži o "Sarajevo safariju" i da brutalno napada porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

