PROJA SA PRAZILUKOM: Mirisna, sočna i neodoljivo domaća
Ako tražite proveren recept koji uvek uspeva, a pritom je jednostavan i pun ukusa, ova proja sa prazilukom je pravi izbor. Kombinacija kukuruznog brašna, fete i blago proprženog praziluka daje savršeno mekanu teksturu i bogat ukus kome je teško odoleti.
Sastojci
- 2 jaja
- 200 gr kukuruznog brašna
- 100 gr pšeničnog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 200 gr jogurta
- 100 gr ulja
- 150 gr feta sira
- 1 veći praziluk
- so po ukusu
Kako se priprema:
Praziluk sitno iseckajte i kratko propržite na malo ulja, tek da omekša. Skloni te sa ringle i ostavite da se prohladi. U većoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt i ulje, pa dobro promešajte. Zatim dodajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so, izmrvljenu fetu i propržen praziluk. Sve sastojke sjedinite u kompaktnu, nešto gušću smesu. Smesu sipajte u nauljen pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C, oko 30–35 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu koricu. Ostavite proju da se malo prohladi, pa je isecite na kocke i poslužite.
Prijatno!
PROJICE SA SVEŽIM SPANAĆEM, SIROM I RAŽANIM PAHULjICAMA: Recept za zdrave projice
29. 01. 2026. u 22:30
PEČENI BATAT SA MOCARELOM I POVRĆEM: Brz i zdrav obrok iz rerne
28. 01. 2026. u 22:00
PEČENI SPANAĆ SA FETOM I MOCARELOM: Jednostavno jelo puno ukusa
27. 01. 2026. u 22:30 >> 21:59
SALATA SA KINOOM, PILETINOM I AVOKADOM: Recept za laganu i hranljivu salatu
24. 01. 2026. u 21:30 >> 21:24
