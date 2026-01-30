Torte i kolači

PROJA SA PRAZILUKOM: Mirisna, sočna i neodoljivo domaća

Milena Tomasevic

30. 01. 2026. u 07:00

Ako tražite proveren recept koji uvek uspeva, a pritom je jednostavan i pun ukusa, ova proja sa prazilukom je pravi izbor. Kombinacija kukuruznog brašna, fete i blago proprženog praziluka daje savršeno mekanu teksturu i bogat ukus kome je teško odoleti.

ПРОЈА СА ПРАЗИЛУКОМ: Мирисна, сочна и неодољиво домаћа

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 jaja
  • 200 gr kukuruznog brašna
  • 100 gr pšeničnog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 200 gr jogurta
  • 100 gr ulja
  • 150 gr feta sira
  • 1 veći praziluk
  • so po ukusu

Kako se priprema:

Praziluk sitno iseckajte i kratko propržite na malo ulja, tek da omekša. Skloni te sa ringle i ostavite da se prohladi. U većoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt i ulje, pa dobro promešajte. Zatim dodajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so, izmrvljenu fetu i propržen praziluk. Sve sastojke sjedinite u kompaktnu, nešto gušću smesu. Smesu sipajte u nauljen pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C, oko 30–35 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu koricu. Ostavite proju da se malo prohladi, pa je isecite na kocke i poslužite.

Prijatno!

