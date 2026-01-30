PROJA SA PRAZILUKOM: Mirisna, sočna i neodoljivo domaća

Ako tražite proveren recept koji uvek uspeva, a pritom je jednostavan i pun ukusa, ova proja sa prazilukom je pravi izbor. Kombinacija kukuruznog brašna, fete i blago proprženog praziluka daje savršeno mekanu teksturu i bogat ukus kome je teško odoleti.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jaja

200 gr kukuruznog brašna

100 gr pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo

200 gr jogurta

100 gr ulja

150 gr feta sira

1 veći praziluk

so po ukusu

Kako se priprema:

Praziluk sitno iseckajte i kratko propržite na malo ulja, tek da omekša. Skloni te sa ringle i ostavite da se prohladi. U većoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt i ulje, pa dobro promešajte. Zatim dodajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so, izmrvljenu fetu i propržen praziluk. Sve sastojke sjedinite u kompaktnu, nešto gušću smesu. Smesu sipajte u nauljen pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C, oko 30–35 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu koricu. Ostavite proju da se malo prohladi, pa je isecite na kocke i poslužite.

Prijatno!