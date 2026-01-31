PICULA ŽELI DA USLOVLJAVA I KAŽNJAVA SRBIJU ZBOG VUČIĆA: Smeta mu što vodi politiku u interesu srpskog naroda (VIDEO)

IZVESTILAC za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula besan je na predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer vodi nezavisnu, suverenu i srpsku politiku.

Foto: Pritnskrin

- Šta bi se desilo da sutra primimo Vučićevu Srbiju u EU. Bilo je puno indikatora da Srbija naprosto ovog trenutka nema nikakvu volju da se zapravo usaglasi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom. I dalje je na snazi mulitivektorska politika koja se oslanja i na Rusiju i Kinu. Predsednik Vučić i svi koji od njega zavise su upotrebili težak, uvredljivi narativ - rekao je Picula pa se okrenuo novcu iz EU fondova:

- Srbija ga dobija, mi iz EP upozorava da taj novac mora da bude precizno usljovljen, taj novac ide u Srbiju za porjekte, što se nama u EP ne sviđa. Jer mislimo da u odnosu na neke druge zemlje koje sei pak trude da sagledavaju prepreke na EU putu, Srbija ne čini dovoljno. Ono što se događa u Srbiji ima uticaj na susedne zemlje u kojima je uticaj srpske politika jak, kao BiH, Crna gora, a znamo i za destruktivnu politiku prema Kosovu - rekao je Picula.