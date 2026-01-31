Politika

BLOKADERI KUPUJU GLASOVE: Piculići dele slatkiše i igračke (FOTO)

Novosti online

31. 01. 2026. u 12:06

BLOKADERI dele poklone građanima u lokalnim samoupravama gde će se održavati izbori.

БЛОКАДЕРИ КУПУЈУ ГЛАСОВЕ: Пицулићи деле слаткише и играчке (ФОТО)

Foto: Novosti

Sve ono što su zamerali SNS-u i optuživali ih da tako kupuju glasove i potkupljuju ljude, oni danas rade.

Sve što je njima dozvoljeno, drugima bi zabranili!

Uz slatkiše blokaderi su delili i igračke.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE ALKARAZOV OTAC? Prekinuo sve zbog para! Karlose, hoćeš da kupiš kola? Prvo pitaj tatu

KO JE ALKARAZOV OTAC? Prekinuo sve zbog para! "Karlose, hoćeš da kupiš kola? Prvo pitaj tatu"