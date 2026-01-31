BLOKADERI KUPUJU GLASOVE: Piculići dele slatkiše i igračke (FOTO)

BLOKADERI dele poklone građanima u lokalnim samoupravama gde će se održavati izbori.

Foto: Novosti

Sve ono što su zamerali SNS-u i optuživali ih da tako kupuju glasove i potkupljuju ljude, oni danas rade.

Sve što je njima dozvoljeno, drugima bi zabranili!

Uz slatkiše blokaderi su delili i igračke.