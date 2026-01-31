BLOKADERI KUPUJU GLASOVE: Piculići dele slatkiše i igračke (FOTO)
BLOKADERI dele poklone građanima u lokalnim samoupravama gde će se održavati izbori.
Sve ono što su zamerali SNS-u i optuživali ih da tako kupuju glasove i potkupljuju ljude, oni danas rade.
Sve što je njima dozvoljeno, drugima bi zabranili!
Uz slatkiše blokaderi su delili i igračke.
Preporučujemo
BLOKADERSKA IGRA PRESTOLA: Politika umesto obrazovanja (VIDEO)
31. 01. 2026. u 10:57
JOVANOV O REKTORU BU: E to je udar na obrazovanje
30. 01. 2026. u 17:02
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)