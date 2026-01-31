OVO SE ČEKALO! Poznato kada se igra meč Đoković - Alkaraz u finalu Australijan opena
U finalu Australijan opena sastaće se Novak Đoković i Karlos Alkaraz. Biće ovo 114. finale, a Srbinu prilika za 11. trofej u Melbunu.
Ogranizatori su se potrudili da termin odgovara i domaćim, kao i navijačima u Evropi. Tako će Srbin i Španac na teren u 19.30 po lokalnom vremenu, odnosno, 9.30 po srednjoevropskom.
Novak je na trijumf od 25. grend slema u karijeri, a igra prvo finale još od Vimbldona 2024. godine, gde ga je upravo Alkaraz pobedio.
S druge strane, Španac je na korak do toga da kompletira karijerni grend slem, što bi ga sa 22 godine učinilo najmlađim u istoriji kojem je to pošlo za rukom.
Trenutno je najmlađi Rafael Nadal sa 24 godine, posle trijumfa na US openu 2010. godine.
Đoković je pobedio Alkaraza prošle godine u četvrtfinalu Australijan opena, a Karlos mu se revanširao u tri seta u polufinalu Ju-Es opena.
Ukupni međusobni učinak je 5-4 za Novaka.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
ČUDESNI NIKOLA JOKIĆ! Srbin se vratio na teren i napravio čudo (VIDEO)
31. 01. 2026. u 07:37
TUGA: Preminuo svetski šampion u 38. godini
31. 01. 2026. u 08:01
DRAMA U MELBURNU! Novak Đoković povraćao između poena, pa se totalno slomio
30. 01. 2026. u 13:45
ZVEZDA SAZNALA RIVALA: Evo sa kim crveno-beli igraju u plej-ofu Lige Evrope
30. 01. 2026. u 13:17 >> 13:21
POKAZUJE SVOJ RASKOŠNI TALENAT: Drugi pik sa prošlogodišnjeg drafta bi mogao biti zvezda tima u budućnosti!
OČEKUJEMO dobro izdanje Aleksa Sara na večerašnjem susretu Vizardsa i Lejkersa koji ukrštaju koplja u Vašingtonu sat vremena posle ponoći.
30. 01. 2026. u 12:30
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)