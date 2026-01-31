OVO SE ČEKALO! Poznato kada se igra meč Đoković - Alkaraz u finalu Australijan opena

U finalu Australijan opena sastaće se Novak Đoković i Karlos Alkaraz. Biće ovo 114. finale, a Srbinu prilika za 11. trofej u Melbunu.

FOTO: Tanjug/AP

Ogranizatori su se potrudili da termin odgovara i domaćim, kao i navijačima u Evropi. Tako će Srbin i Španac na teren u 19.30 po lokalnom vremenu, odnosno, 9.30 po srednjoevropskom.

Novak je na trijumf od 25. grend slema u karijeri, a igra prvo finale još od Vimbldona 2024. godine, gde ga je upravo Alkaraz pobedio.

S druge strane, Španac je na korak do toga da kompletira karijerni grend slem, što bi ga sa 22 godine učinilo najmlađim u istoriji kojem je to pošlo za rukom.

Trenutno je najmlađi Rafael Nadal sa 24 godine, posle trijumfa na US openu 2010. godine.

Đoković je pobedio Alkaraza prošle godine u četvrtfinalu Australijan opena, a Karlos mu se revanširao u tri seta u polufinalu Ju-Es opena.

Ukupni međusobni učinak je 5-4 za Novaka.

