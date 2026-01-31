Politika

PICULA OGOLIO PRAVO LICE: Priželjkuje ukidanje EU finansija za Srbiju (VIDEO)

В.Н

31. 01. 2026. u 08:37

IZVESTILAC za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula priželjkuje ukidanje EU finansija za Srbiju.

ПИЦУЛА ОГОЛИО ПРАВО ЛИЦЕ: Прижељкује укидање ЕУ финансија за Србију (ВИДЕО)

Tonino Picula, Foto profimedia

Voditeljka hrvatskog RTL-a: "Hoće li ovakva Srbija ikad ući u EU?"

Picula: "Sadašnje vođstvo Srbije ne želi ulazak Srbije u EU, njih samo zanima crpljenje novca iz izdašnih fondova EU!"

Voditeljka hrvatskog RTL-a: "PA KAD ĆE PRESUŠITI ONDA TAKVI FONDOVI, DO KAD ĆE TO BRISEL TOLERIRATI?"

Picula: "Ja se nadam da je i ova reakcija Marte Kos zapravo jedan ispravan korak i to u pravom pravcu ali nažalost još postoji jedan deo struktura i u Evropskoj komisiji ali i u Evropskom savetu koji bi nastavili sa tetošenjem Vučića!"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREOKRET U SLUČAJU NIKOLE JOKIĆA: Najbolji na svetu se vraća na teren - moći će do MVP nagrade!

PREOKRET U SLUČAJU NIKOLE JOKIĆA: Najbolji na svetu se vraća na teren - moći će do MVP nagrade!