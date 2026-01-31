PICULA OGOLIO PRAVO LICE: Priželjkuje ukidanje EU finansija za Srbiju (VIDEO)

IZVESTILAC za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula priželjkuje ukidanje EU finansija za Srbiju.

Tonino Picula, Foto profimedia

Voditeljka hrvatskog RTL-a: "Hoće li ovakva Srbija ikad ući u EU?"

Picula: "Sadašnje vođstvo Srbije ne želi ulazak Srbije u EU, njih samo zanima crpljenje novca iz izdašnih fondova EU!"

Voditeljka hrvatskog RTL-a: "PA KAD ĆE PRESUŠITI ONDA TAKVI FONDOVI, DO KAD ĆE TO BRISEL TOLERIRATI?"

Picula: "Ja se nadam da je i ova reakcija Marte Kos zapravo jedan ispravan korak i to u pravom pravcu ali nažalost još postoji jedan deo struktura i u Evropskoj komisiji ali i u Evropskom savetu koji bi nastavili sa tetošenjem Vučića!"

