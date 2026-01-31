UŽASNE VESTI ZA VLAST U KIJEVU: Sve "gori" u Zaporoškoj oblasti - Rusi nastavljaju ofanzivu
Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 1438. dan.
Ruska vojska nastavlja ofanzivu na svim delovima fronta.
Uništeno više ukrajinskih uporišta u Zaporoškoj oblasti
Jedinice grupe "Sever" su uz pomoć obaveštajnih dronova uspele da unište više uporišta ukrajinske vojske u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je i da je tokom noći PVO oborila 26 ukrajinskih dronova iznad Brjanske, Smolenske, Belgorodske oblasti i iznad Krima.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUSI TRAŽE BEZBEDNOSNE GARANCIJE: "Jedini način da se obezbedi bezbednost Ukrajine"
31. 01. 2026. u 07:24
ZELENSKI PRIZNAO: "Nije bilo ruskih i ukrajinskih udara na energetske ciljeve"
30. 01. 2026. u 20:41
UKRAJINSKA PREMIJERKA: Rusija izvela sedam napada na ukrajinsku železnicu poslednja 24 sata
30. 01. 2026. u 20:16
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)