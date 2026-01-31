Svet

UŽASNE VESTI ZA VLAST U KIJEVU: Sve "gori" u Zaporoškoj oblasti - Rusi nastavljaju ofanzivu

Novosti online

31. 01. 2026. u 08:10

Specijalna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 1438. dan.

УЖАСНЕ ВЕСТИ ЗА ВЛАСТ У КИЈЕВУ: Све гори у Запорошкој области - Руси настављају офанзиву

Foto: Profimedia

Ruska vojska nastavlja ofanzivu na svim delovima fronta.

Uništeno više ukrajinskih uporišta u Zaporoškoj oblasti

Jedinice grupe "Sever" su uz pomoć obaveštajnih dronova uspele da unište više uporišta ukrajinske vojske u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je i da je tokom noći PVO oborila 26 ukrajinskih dronova iznad Brjanske, Smolenske, Belgorodske oblasti i iznad Krima.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OVDE ĆU UMRETI Vojska na ulicama, grad samo što nije umro: Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)
Svet

0 0

"OVDE ĆU UMRETI" Vojska na ulicama, grad samo što nije "umro": Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)

SITUACIJA u gradu Nišemi na Siciliji kritičnija je iz dana u dan, posle pokretanja klizišta dugog četiri kilometara: neke kuće su doslovno prepolovljene, evakuisano je 1.500 ljudi, vojska gradi obilaznice, a policija patrolira ulicama kako bi sprečila povratak stanovnika u rizičnu zonu. Najgore od svega je što ponovo preti nevreme koje može prouzrokovati nova urušavanja.

30. 01. 2026. u 14:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREOKRET U SLUČAJU NIKOLE JOKIĆA: Najbolji na svetu se vraća na teren - moći će do MVP nagrade!

PREOKRET U SLUČAJU NIKOLE JOKIĆA: Najbolji na svetu se vraća na teren - moći će do MVP nagrade!