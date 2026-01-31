Svet

ZAPOROŠKI KOŠMAR ZA ZELENSKOG: Pala dva ukrajinska uporišta (INFOGRAFIKA)

31. 01. 2026. u 12:25

31. 01. 2026. u 12:25

SPECIJALNA operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u 1438. dan.

ЗАПОРОШКИ КОШМАР ЗА ЗЕЛЕНСКОГ: Пала два украјинска упоришта (ИНФОГРАФИКА)

Foto: Profimedia

Ruska vojska nastavlja ofanzivu na svim delovima fronta.

Infografika RIA Novosti detaljno prikazuje gubitke ukrajinskih oružanih snaga u protekla 24 sata.

Ruska vojska ušla je u Toreckoje u DNR i Petrovku u Zaporoškoj oblasti.

