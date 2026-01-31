HRVATI ZABRANILI ULAZAK SVEŠTENIKU SPC Backović za "Novosti": I crnogorski mediji crtaju nam metu
VLADA u Zagrebu označila je nekoliko državljana Crne Gore osobama koje nisu poželjne u Hrvatskoj, a među njima i sveštenika SPC Mijajla Backovića.
Mediji u Crnoj Gori bliski bivšem režimu Mila Đukanovića objavili su da se na vrhu piramide nepoželjnih u Hrvatskoj nalazi paroh Mijajlo Backović, bivši pripadnik VJ, učesnik rata kao veteran 63.niške padobranske brigade, zatim predsednik Udruženja boraca ratova od 1990.Crne Gore Radan Nikoić, kao "agilni ppromoter ideja i interesa zvaničnog Beograda u Crnoj Gori", predsednik Srpskog nacionalnog veća Momčilo Vuksanović "poznat po nacionalističkoj i antihrvatskoj retorci" , Ivan Starčević, član NVO Matica Boke i predsednik Saveta NVO Boke Kotorske Mašan Ercegović.
Crnogorski portali su se posebno obrušili na paroha Backovića pripisujući mu već ranije poznate izrečene ružne etikete.
- Država koja za sebe kaže da je evropska i ozbiljna trebala bi tako i da se ponaša. Neki crnogorski mediji pored informacije iz Hrvatske, po svom ustaljenom maniru prave analizu moga dela reciklirajući stare spinove i time crtajući po ko zna koji put metu i meni i mojoj porodici. Očekujem od države Crne Gore i Ministarstva spoljnih poslova da zaštite sve pomenute u ovom izveštaju - kaže za "Novosti" sveštenik Backović.
