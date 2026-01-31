Crna Gora

HRVATI ZABRANILI ULAZAK SVEŠTENIKU SPC Backović za "Novosti": I crnogorski mediji crtaju nam metu

В. К.

31. 01. 2026. u 12:57

VLADA u Zagrebu označila je nekoliko državljana Crne Gore osobama koje nisu poželjne u Hrvatskoj, a među njima i sveštenika SPC Mijajla Backovića.

ХРВАТИ ЗАБРАНИЛИ УЛАЗАК СВЕШТЕНИКУ СПЦ Бацковић за Новости: И црногорски медији цртају нам мету

Foto: V.K.

Mediji u Crnoj Gori bliski bivšem režimu Mila Đukanovića objavili su da se na vrhu piramide nepoželjnih u Hrvatskoj nalazi paroh Mijajlo Backović, bivši pripadnik VJ, učesnik rata kao veteran 63.niške padobranske brigade, zatim predsednik Udruženja boraca ratova od 1990.Crne Gore Radan Nikoić, kao "agilni ppromoter ideja i interesa zvaničnog Beograda u Crnoj Gori", predsednik Srpskog nacionalnog veća Momčilo Vuksanović "poznat po nacionalističkoj i antihrvatskoj retorci" , Ivan Starčević, član NVO Matica Boke i predsednik Saveta NVO Boke Kotorske Mašan Ercegović. 

Njima se na teret, kako prenose mediji, stavlja "politički angažman" na uklanjanju sramne ploče u Morinju, kao i javni istupi kojima su se " omalovažavale žrtve agresije na Hrvatsku i vređao dignitet domovinskog rata".

Crnogorski portali su se posebno obrušili na paroha Backovića pripisujući mu već ranije poznate izrečene ružne etikete.

- Država koja za sebe kaže da je evropska i ozbiljna trebala bi tako i da se ponaša. Neki crnogorski mediji pored informacije iz Hrvatske, po svom ustaljenom maniru prave analizu moga dela reciklirajući stare spinove i time crtajući po ko zna koji put metu i meni i mojoj porodici. Očekujem od države Crne Gore i Ministarstva spoljnih poslova da zaštite sve pomenute u ovom izveštaju - kaže za "Novosti" sveštenik Backović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTA MELANIJA! Ko je misteriozna SRPKINJA na premijeri filma prve dame? SAD u neverici - svi se pitaju jedno (VIDEO)

ISTA MELANIJA! Ko je misteriozna SRPKINjA na premijeri filma prve dame? SAD u neverici - svi se pitaju jedno (VIDEO)