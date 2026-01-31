POJAVIO SE SNIMAK: Alkaraz umalo odustao od Australijan opena? (VIDEO)
SUDEĆI po snimku koji je osvanuo po društvenim mrežama, Karlos Alkaraz je bio na korak od toga da odustane od učešća na Australijan openu…
Tako bar tvrde navijači na društvenim mrežama koji su našli zanimljiv detalj tokom polufinala protiv Aleksandra Zvreva.
Najbolje rangirani teniser na svetskoj ATP listi juče je posle maratonske borbe, koja je trajala pet sati i 27 minuta, pobedio nemačkog predstavnika sa 3:2 u setovima. Vodio je sa 2:0, ali je tokom meča povredio butni mišić, zbog čega se jedva kretao i u jednom trenutku ozbiljno razmišljao da preda meč.
Naime, u četvrtom setu, pri rezultatu 1:1, kamere su zabeležile trenutak kada je Alkaraz krenuo ka mreži, što je izgledalo kao jasan znak da želi da odustane. Čak je i komentator nagovestio da je predaja veoma blizu.
Ipak, španski teniser se u poslednjem trenutku predomislio, vratio na svoju klupu da predahne i odlučio da nastavi meč.
Alkaraz će, podsetimo, u finalu Australijan opena igrati protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji je juče nakon rovovske borbe savladao drugog tenisera na planeti Janika Sinera sa 3:2 u setovima.
