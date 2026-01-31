Svet

RUSI TRAŽE BEZBEDNOSNE GARANCIJE: "Jedini način da se obezbedi bezbednost Ukrajine"

31. 01. 2026. u 07:24

BEZBEDNOST Ukrajine može se obezbediti kroz pružanje istih bezbednosnih garancija Rusiji, izjavio je za RIA Novosti zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

РУСИ ТРАЖЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ГАРАНЦИЈЕ: Једини начин да се обезбеди безбедност Украјине

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova / Arhiva

- Svi govore o tome da je neophodno pružiti bezbednosne garancije Ukrajini, ali ne sećam se nijedne izjave u poslednjim mesecima, pa čak ni godinama, da je bilo ko rekao da deo mirovnog rešenja, mirovne formule, moraju da budu i bezbednosne garancije za Rusiju. Iako je apsolutno svima jasno da je najbolja garancija bezbednosti Ukrajine postojanje čvrste garancije bezbednosti Rusije - izjavio je on.

Rusija protiv prisustva NATO trupa u Ukrajini

Diplomata je objasnio da će bezbednost Kijeva postati moguća ako Moskva bude razumela da teritorija susedne zemlje neće biti korišćena kao most za stvaranje pretnji Rusiji.

Foto: Profimedia

U Ministarstvu spoljnih poslova naglasili su da je svaki scenario raspoređivanja trupa zemalja članica NATO-a u Ukrajini neprihvatljiv i da nosi rizik oštre eskalacije.

Predsednik Vladimir Putin pojasnio je da će Moskva strane kontingente u blizini svojih granica smatrati legitimnim ciljevima.

Prema njegovim rečima, nakon postizanja mirovnog sporazuma prisustvo stranih vojnika u susednoj zemlji bilo bi necelishodno.

