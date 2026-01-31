RUSI TRAŽE BEZBEDNOSNE GARANCIJE: "Jedini način da se obezbedi bezbednost Ukrajine"
BEZBEDNOST Ukrajine može se obezbediti kroz pružanje istih bezbednosnih garancija Rusiji, izjavio je za RIA Novosti zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.
- Svi govore o tome da je neophodno pružiti bezbednosne garancije Ukrajini, ali ne sećam se nijedne izjave u poslednjim mesecima, pa čak ni godinama, da je bilo ko rekao da deo mirovnog rešenja, mirovne formule, moraju da budu i bezbednosne garancije za Rusiju. Iako je apsolutno svima jasno da je najbolja garancija bezbednosti Ukrajine postojanje čvrste garancije bezbednosti Rusije - izjavio je on.
Rusija protiv prisustva NATO trupa u Ukrajini
Diplomata je objasnio da će bezbednost Kijeva postati moguća ako Moskva bude razumela da teritorija susedne zemlje neće biti korišćena kao most za stvaranje pretnji Rusiji.
U Ministarstvu spoljnih poslova naglasili su da je svaki scenario raspoređivanja trupa zemalja članica NATO-a u Ukrajini neprihvatljiv i da nosi rizik oštre eskalacije.
Predsednik Vladimir Putin pojasnio je da će Moskva strane kontingente u blizini svojih granica smatrati legitimnim ciljevima.
Prema njegovim rečima, nakon postizanja mirovnog sporazuma prisustvo stranih vojnika u susednoj zemlji bilo bi necelishodno.
Preporučujemo
UŽASNE VESTI ZA VLAST U KIJEVU: Sve "gori" u Zaporoškoj oblasti - Rusi nastavljaju ofanzivu
31. 01. 2026. u 08:10
TRAGEDIJA: Povukao devojku pod voz, oboje mrtvi
31. 01. 2026. u 07:40
VIŠE OD 200 LjUDI POGINULO: Urušio se rudnik
30. 01. 2026. u 23:17
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)