KRAVA PRESKOČILA OGRADU I IZLETELA PRED AUTOMOBIL: Strava i užas na auto-putu - kamera zabeležila horor! (VIDEO)

VOZAČ je za dlaku izbegao smrt nakon što je krava iznenada iskočila na autoput M6, samo nekoliko trenutaka posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.

Na šokantnom snimku sa kamere u vozilu vidi se trenutak potpune panike. Krava preskače zaštitnu ogradu i uleće na prometni irski autoput, dok vozila velikom brzinom prolaze u oba smera. Sekunde su delile vozača od direktnog sudara, koji je lako mogao da se završi tragično.

Snimak je nastao neposredno nakon lančanog sudara i pokazuje koliko je situacija na putu u tom trenutku bila nepredvidiva i opasna, preneo je britanski The Sun.

Lančani sudar u jutarnjem špicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 7 časova ujutru na deonici autoputa M6/N6, između izlaza J3 Ročfortbridž i J2 Kinegad, u vreme najveće jutarnje gužve. Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali automobil, džip sa prikolicom i kamion.

Udarac je bio toliko snažan da je prikolica pukla, a stoka koja se nalazila u njoj završila je na kolovozu.

Krave na autoputu izazvale dodatni haos

Nakon sudara, više krava se oslobodilo i krenulo da luta autoputem, dodatno ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Nekoliko životinja dospelo je čak i na traku u suprotnom smeru, što je stvorilo uslove za novu tragediju.

Zbog ekstremno opasne situacije, deo autoputa M6/N6 bio je zatvoren, dok su hitne službe pokušavale da obezbede teren i uklone prepreke sa puta.

Vozač objavio snimak i upozorio sve

- Umalo sam doživeo sudar. Pogledajte snimak sa kamere u vozilu - napisao je Kijaran Flin, koji je jezivi trenutak podelio na društvenim mrežama.

Video je brzo postao viralan i izazvao lavinu komentara, a mnogi vozači su upozorili koliko su ovakve situacije na autoputevima opasne i koliko malo je potrebno da se dogodi katastrofa.

