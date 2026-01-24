KRAVA PRESKOČILA OGRADU I IZLETELA PRED AUTOMOBIL: Strava i užas na auto-putu - kamera zabeležila horor! (VIDEO)
VOZAČ je za dlaku izbegao smrt nakon što je krava iznenada iskočila na autoput M6, samo nekoliko trenutaka posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.
Na šokantnom snimku sa kamere u vozilu vidi se trenutak potpune panike. Krava preskače zaštitnu ogradu i uleće na prometni irski autoput, dok vozila velikom brzinom prolaze u oba smera. Sekunde su delile vozača od direktnog sudara, koji je lako mogao da se završi tragično.
Snimak je nastao neposredno nakon lančanog sudara i pokazuje koliko je situacija na putu u tom trenutku bila nepredvidiva i opasna, preneo je britanski The Sun.
Lančani sudar u jutarnjem špicu
Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 7 časova ujutru na deonici autoputa M6/N6, između izlaza J3 Ročfortbridž i J2 Kinegad, u vreme najveće jutarnje gužve. Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali automobil, džip sa prikolicom i kamion.
Udarac je bio toliko snažan da je prikolica pukla, a stoka koja se nalazila u njoj završila je na kolovozu.
Krave na autoputu izazvale dodatni haos
Nakon sudara, više krava se oslobodilo i krenulo da luta autoputem, dodatno ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Nekoliko životinja dospelo je čak i na traku u suprotnom smeru, što je stvorilo uslove za novu tragediju.
Zbog ekstremno opasne situacije, deo autoputa M6/N6 bio je zatvoren, dok su hitne službe pokušavale da obezbede teren i uklone prepreke sa puta.
Vozač objavio snimak i upozorio sve
- Umalo sam doživeo sudar. Pogledajte snimak sa kamere u vozilu - napisao je Kijaran Flin, koji je jezivi trenutak podelio na društvenim mrežama.
Video je brzo postao viralan i izazvao lavinu komentara, a mnogi vozači su upozorili koliko su ovakve situacije na autoputevima opasne i koliko malo je potrebno da se dogodi katastrofa.
(Alo)
BONUS VIDEO:
Prvi snimci sa mesta zločina: Ubistvo bivšeg igrača Crvene zvezde | Detalji sa terena
Preporučujemo
"KRV NA SVE STRANE, AUTO ZGUŽVAN KAO KONZERVA" Teška saobraćajka kod Obrenovca
23. 01. 2026. u 09:23
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)