OVO JE POSLEDNJA OBJAVA DRAGANA LAZIĆA: Nastala svega par sati pre tragedije (FOTO)
ROĐENI brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u sredu, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.
Izgubio je život u 32. godini, a iza sebe je ostavio ženu i dve ćerke.
Bio je veoma vezan za svog starijeg brata Darka, a dva dana pre tragedije proveli su zajedno, vozeći se motorima po Šapcu i okolnim gradovima.
Na Instagramu stoji njegova poslednja objava u kojoj je podelio šaljiv snimak brata Darka Lazića koji peva u dvorištu kuće.
Jedan dečko u šali je kreirao situaciju kako bi izgledalo da živi pored Darka Lazića.
Napravio je da izgleda kao da ga Darkov glas budi s prozora i on se odmah hvata za limenku piva.
Oprostio se i prijatelj sa kojim je voleo da vozi motor
Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja, oglasio se na Fejsbuku i oprostio od Dragana.
On je podelio poslednju sliku koja je nastala dan pre nesreće i napisao:
- Eee, dragi, dragi - napisao je i dodao emotikon suze.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: IZGUBIO SAM POLA MOGA SRCA: Prva izjava Darka Lazića nakon što je ostao bez brata
