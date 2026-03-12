OVO JE POSLEDNJA OBJAVA DRAGANA LAZIĆA: Nastala svega par sati pre tragedije (FOTO)

ROĐENI brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u sredu, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Foto: Printskrin/ Instagram

Izgubio je život u 32. godini, a iza sebe je ostavio ženu i dve ćerke.

Bio je veoma vezan za svog starijeg brata Darka, a dva dana pre tragedije proveli su zajedno, vozeći se motorima po Šapcu i okolnim gradovima.

Na Instagramu stoji njegova poslednja objava u kojoj je podelio šaljiv snimak brata Darka Lazića koji peva u dvorištu kuće.

Foto: Printskrin/ Instagram/lazic.n.n

Jedan dečko u šali je kreirao situaciju kako bi izgledalo da živi pored Darka Lazića.

Napravio je da izgleda kao da ga Darkov glas budi s prozora i on se odmah hvata za limenku piva.

Oprostio se i prijatelj sa kojim je voleo da vozi motor

Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja, oglasio se na Fejsbuku i oprostio od Dragana.

On je podelio poslednju sliku koja je nastala dan pre nesreće i napisao:

- Eee, dragi, dragi - napisao je i dodao emotikon suze.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: IZGUBIO SAM POLA MOGA SRCA: Prva izjava Darka Lazića nakon što je ostao bez brata