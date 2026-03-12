"ŠARL DE GOL" NA VRATIMA ORMUZA: Pariz stvara koaliciju usmerenu na obezbeđivanje pomorskog saobraćaja u moreuzu važnom za čitav svet

Na Ahilovoj peti pomorskog puta u Ormuskom morezu pogođena su tri broda, tankeri i nosači kontejnera, koji su polovili pod zastavom Tajlanda, Japana i sa Maršalskih ostrva.

Foto US NAVY

Time se klasični rat u Iranu pretvara u ekonomski sukob od koga zavisi čitiva planeta.

Ormuski moreuz je mnogo lakše zatvoriti, nego odblokirati. Uz takvu činjenicu, koju ističu poznavaoci prilika, francuski nuklearni nosač aviona "Šarl de Gol" u vodama oko grčkog ostvra Krita čeka dalji rasplet situacije.

Francuska je poslala ponos svoje ratne mornarice upravo zato da moreuz, kojim prolazi dvadeset odsto svetske nafte, ponovo bude prohodan. Ali, zvanični Pariz je, istovremeno, veoma oprezan, ne želeći da bude shvaćen kao deo strana u sukobu, zbog čega francuski zvaničnici po nekoliko puta dnevno ne propuštaju priliku da to i istaknu.

- Nije određen datum kada će "Šarl de Gol" biti upućen u Ormuski moreuz. Na tome radimo zajedno sa određenim brojem drugih zemalja. U ovom trenutku i dalje ostaje u istočnom Mediteranu – poručila je francuska ministarka vojske Katrin Votren.

U blizini nosača aviona "Šarl de Gol" nalazi se petnaestak brodova, koje su poslali Italija, Španija, Grčka. Emanuel Makron, čija zemlja jedina u EU poseduje nosač aviona, želja da se stvori koalicija usmerena na obezbeđivanje pomorskog saobraćaja, naročito u Ormuskom moreuzu u kome prete dronovi i podvodne mine. Pakistan već mornaricom obezbeđuje svoja plovila u Persijskom zalivu. Pariz je, međutim, izuzetno obazriv i ne želi sam da se upušta u ovaj kompleksni poduhvat. U suprotnom bi ovi brodovi i sami mogli da postanu cilj.

- Izuzetno je važan podatak da su francuske snage tu prisutne u defanzivnoj misiji. Nismo strana u skuobu. Francuska je samo uz zemlje saveznice sa kojima imamo odbrambene sporazume, koje su napadnute i koje su zatražile da im pomognemo. To su UAE, Katar, Saudijska Arabija… - kazala je ministarka Votren.

Navela je i šta znači ta pomoć.

- Avioni tipa "rafal" su stacionirani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a takođe su tim zemljama, na njihov zahtev, isporučeni i odbrambeni sistemi zemlja-vazduh – zaključila je Votrenova.

"Rafali" su već poletali iz te baze, da bi presreli dronove kojima je napadnuta. Pojavila se informacija i da su francuske vlasti započele razgovore sa kompanijom MBDA koja proizvodi raketne sisteme, da se povećaju rezerve municije. Ministarka je potvrdila da da su u stalnom kontaktu.

- Normalno je da Francuska redovno vodi računa o rezervama, naročito kada postoji konflikt na svetskom nivou – istakla je ministarka vojske.

Istovremeno, Pariz je dostavio vojnu opremu Libanu, koji je napadnut od strane Izraela. Katrin Votren je poručila da se radi o lakom oklopnom borbenom i amfibijskom vozilu VAB. U prvoj isporuci Libanu je ustupljeno dvadesetak ovakvih vozila, a sledi još jedna pošiljka sa oko četrdesetak takvih oklopnjaka.

Za to vreme, dok se pokušava sa opreznim pripremama za otvaranje plovidbe tankerima kroz Ormuski moreuz, cene goriva na pumpama svakodneno skaču. Tako je litar benzina s 98 oktana dostigao i vrtoglavih dva i po evra po litru na stanicama duž francuskih auto-puteva.



