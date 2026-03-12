TRAMP DOLIVA ULJE NA VATRU: "Razmišljam o preuzimanju Ormuskog moreuza"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "razmišlja o preuzimanju" Ormuskog moreuza, ključne morske rute za globalne isporuke nafte.
On je dodao da je Vašington u "veoma dobroj formi" u svom sukobu sa Iranom i da će SAD "veoma pažljivo pratiti moreuz", koji je, kako je rekao, "u odličnom stanju", preneo je Rojters.
Rat između Irana i SAD podigao je uloge za globalnu ekonomiju, dok je Korpus islamske revolucionarne garde upozorio da bi mogao da blokira isporuke nafte iz Zaliva ukoliko ne prestanu američki i izraelski napadi.
Tramp je ranije za CBS govorio o strateškoj važnosti Ormuskog moreuza za međunarodnu trgovinu, prenosi Tanjug.
Sve najnovije informacije o dešavanjima na Bliskom istoku čitajte klikom OVDE.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
