TRAMP DOLIVA ULJE NA VATRU: "Razmišljam o preuzimanju Ormuskog moreuza"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "razmišlja o preuzimanju" Ormuskog moreuza, ključne morske rute za globalne isporuke nafte.

Foto: Tanjug/AP

On je dodao da je Vašington u "veoma dobroj formi" u svom sukobu sa Iranom i da će SAD "veoma pažljivo pratiti moreuz", koji je, kako je rekao, "u odličnom stanju", preneo je Rojters.

Rat između Irana i SAD podigao je uloge za globalnu ekonomiju, dok je Korpus islamske revolucionarne garde upozorio da bi mogao da blokira isporuke nafte iz Zaliva ukoliko ne prestanu američki i izraelski napadi.

Tramp je ranije za CBS govorio o strateškoj važnosti Ormuskog moreuza za međunarodnu trgovinu, prenosi Tanjug.

